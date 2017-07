Tampoco hubo firma de Zampedri

La llegada de Fernando Zampedri tampoco se concretó ayer como pretendía Central. "Estamos bien, pero seguimos negociando. Restan detalles mínimos. Somos optimistas", destacaron anoche desde el club canalla con cierta cautela en relación al atacante que es pretendido por Racing. Los ánimos en Arroyito anoche no eran los mejores. Había motivos. Sin embargo, las gestiones deben continuar porque el tiempo no se detiene. Y el equipo necesita cubrir las bajas que sufrió en todas sus líneas si es que desea dar batalla en el próximo torneo. Por ahora, la negociación por Zampedri está estancada. La información oficial sigue siendo limitada porque el club no suele hacer público los números de las operaciones. Menos cuando está en pleno trato. Sin embargo, los canallas especulan con abrochar hoy al punta en una cifra cercana a los dos millones de dólares.