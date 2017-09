También Larrauri

Esta vez le tocó a Leonel Larrauri. Pero antes fueron dos pesos pesados del automovilismo nacional, como Guillermo Ortelli y Matías Rossi. El piloto zonal sufrió en carne propia en la final de la Clase 3 en Viedma, la vehemencia de Mariano Werner, que viene protagonizando maniobras polémicas y que además es castigado por sus actos. El exceso sacó de pista al de Granadero Baigorria y lo privó de ir por la victoria, aunque luego el resultado final lo terminaría beneficiando. Pero eso es otra historia.

Werner le sacó el título a Rossi el año pasado en La Plata y fue duramente castigado por la ACTC con un año de suspensión. Volvió antes, curiosamente para su ciudad, Paraná, luego de ganar la apelación pero dos fechas después, en su provincia también pero en Concordia en el cierre de la etapa regular, protagonizó otro incidente con Ortelli. Fue hace una semana apenas (ver aparte). Y ayer volvió a las andadas.

Werner capturó la punta en la C3 del TN a poco de iniciada la carrera y luego por más de 10 vueltas de las 20 de carrera taponó a Larrauri con maniobras defensivas que apilaban al resto. Pero en el penúltimo giro, al final de la recta más larga en la que ganaba la velocidad del Civic, el baigorriense estiró el frenaje para pasarlo por afuera, el entrerriano hizo lo mismo y lo llevó al pasto. Los dos volvieron y llegaron 7º y 8º, pero luego lo recargaron un puesto por maniobra peligrosa y se invirtió el orden.

Curiosamente, si la final terminaba Werner-Larrauri, el entrerriano hubiera quedado líder con 208 puntos y el de Granadero Baigorria escolta con 199. En cambio ahora le lleva sólo 3 puntos: 191 a 188. El que festejó fue Emanuel Moriatis, el campeón del team rosarino Martos Med, que de haber quedado 3º con su 14º puesto, sigue líder junto a Werner.

"No importa el campeonato, yo quería ganar", dijo muy enojado Larrauri. "Hizo lenta toda la carrera, apiló a todos y lo respeté siempre. En el momento en que tengo el auto adelante, no se la aguantó, me chocó y me llevó al pasto. Es una vergüenza, tenía que resignar y dejarme pasar". Para Werner, simplemente "nos pasamos en el frenaje con Leo, se enganchan los autos y nos fuimos de largo".

Larrauri va por el título en las tres que faltan igual. Es más, puede hacerlo en Rosario si se confirma la última fecha luego de La Plata y Buenos Aires. Sí celebraron Leonel Pernía, que repitió el triunfo como en Toay y el rosarino Pedro Boero, del Martos Med, que en su primer año en la C3 fue 6º en la mejor del año. El bermudense Fabián Yannantuoni fue 9º, el de Bigand Iván Saturni 12º y abandonó el parejense Leandro Carducci.