Súper 20, en Salta

La Liga Nacional de Básquetbol estrena esta noche un nuevo formato: el Súper 20. Es el torneo previo al de la temporada regular y la novedad estará en el debut, que será esta noche entre el debutante Salta Basket (compró la plaza de Libertad de Sunchales, que va al TNA) y el más campeón: Atenas de Córdoba. Y enfrentará a Pablo Bruna, que acaba de sumarse al equipo del norte y vivió mucho en Rosario surgiendo en Provincial, y al experimentado rosarino Diego Lo Grippo, que continúa jugando en los griegos. Será a las 21 por TyC Sports.

La Federación Internacional de Básquetbol impuso nuevas fechas por las ventanas clasificatorias al Mundial de China 2019 y la Asociación de Clubes modificó el formato. Por eso ideó este Súper 20 que durará dos meses: desde hoy hasta el Final Four del 18 y 19 de noviembre y que clasificará a dos a la Liga Sudamericana. Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Comunicaciones de Mercedes, San Martín y Regatas de Corrrientes, La Unión de Formosa y Estudiantes de Concordia.

Grupo B: Atenas e Instituto de Córdoba, Quimsa y Olímpico de Santiago del Estero y Salta Basket.

Grupo C: Boca, Ferro, Obras Sanitarias, Hispano Americano de Río Gallegos y San Lorenzo.

Grupo D: Argentino de Junín, Bahía Basket, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Peñarol y Quilmes de Mar del Plata.

Los 3 primeros pasan a 8º de final y el 4º y 5º de cada grupo juegan el repechaje, cuyos ganadores se unen a octavos. De ahí se pasa a 4º y al Final Four.

Mañana juegan: San Martín v. La Unión, Quimsa v. Instituto, Boca v. Ferro y Argentino v. Quilmes.