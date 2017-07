Los torneos de clubes organizados por la Unión Argentina de Rugby llegan hoy a su fin con la disputa de las respectivas finales. En lo que será el plato fuerte del día, por el Nacional de Clubes A, Hindú recibirá a Tala (desde las 15.40 con el arbitraje de Federico Anselmi); mientras que Atlético del Rosario enfrentará en el pasaje Gould a Jockey Club Córdoba en la definición del Nacional de Clubes B; Old Resian visitará a CUBA en la final de la permanencia; a la vez que Gimnasia y Esgrima se presentará en la Docta para la definición del Torneo del Interior A ante La Tablada.

El partido que se jugará en Plaza Jewell entre el local y el hípico cordobés comenzará a las 15.30 y será dirigido por Emilio Traverso. En principio, como toda final, el resultado es incierto. El local llega a la cita con una campaña de cuatro triunfos y dos derrotas durante la etapa clasificatoria (ante Uni de Salta y CASI). En los playoffs le ganó a dos rivales muy duros y conocidos del Top 12 como Alumni y La Plata. Los rosarinos se destacaron por su poder ofensivo y fueron los más efectivos del certamen, con 260 puntos en ocho cotejos.

Por el lado de la visita, el Jockey cordobés dio la gran sorpresa en los cuartos de final al eliminar en Burzaco a Pucará, que había sido el mejor equipo de la fase de grupos pero llega a este partido trascendental con muchos altibajos y con algunas dudas en su juego.

Atlético del Rosario saldrá a la cancha con Guillermo Macchi, Gastón Zeida, Lucio Sordoni, Eduardo Bello, Augusto Bertona, Gastón Moreno, Lucas Malanos, Santiago Casals (capitán), Manuel Nogués, Martín Rodríguez Gurruchaga, Ignacio Beltramino, Augusto Meynet, Tomás Quetglas, Lorenzo Zulatto y Tomás Malanos.

Por la permanencia

En Villa de Mayo, en tanto, Old Resian enfrentará a CUBA con la presión de mantener la plaza. El tricolor no está atravesando un buen momento e intentará recuperar la memoria ante un equipo, que si bien es medianamente alternativo, no deja de ser peligroso.

El partido, comenzará a las 13.40 y será dirigido por Santiago Altobelli.

GER va por todo

Para los mens sana llegó la hora. El primer objetivo del año, la obtención del Torneo del Interior A, está al alcance de la mano, pero para ello deberá sortear hoy el difícil escollo que significa La Tablada en su cancha. La final comenzará a las 15.30 y será dirigido por Claudio Antonio. Con la confianza en alto, empujados por el envión anímico que resultó la victoria agónica ante Jockey por el Regional, los mens sanas intentarán quedarse con la corona y estirar el invicto de 18 partidos que ostenta en este 2017.

De no mediar cambios, GER alistará a T. Leonori, F. Palillo, Julio Speziali, S. Rébori, Ramiro Guraya, F. Pendino, F. Tirabasso, Ignacio Villegas, Luciano Fasoletti (capitán), Ramiro Picotto, Gerónimo Galli, Teo Castiglioni, Andrés Speziali, E. Sonsini y José Forlla.





Aperitivo de lujo con Toulon

El seleccionado Argentina XV jugará mañana un amistoso en el estadio del CASI contra Toulon, de Francia, como aperitivo de la gran final del torneo Nacional de Clubes. El partido comenzará a las 13.10 e irá por Espn2.

El pilar de Duendes Felipe Arregui estará desde el arranque en el equipo conducido por Felipe Contepomi, que mantendrá la base que afrontó las primeras competencias del año (Americas Rugby Championship y Nations Cup). En tanto, en Toulon se destacará la presencia de dos ex jugadores de Los Pumas entre los 26 convocados al partido: Juan Fernández Lobbe será el octavo y capitán, y Facundo Isa aguardará en el banco de suplentes.

Formaciones

Argentina XV: B. Delguy; R. Etchart, Alvarez Fourcade, T. Granella y Montero; J. González y Bertranou; R. Bruni, F. Gorrisen y M.Romanini; D. Galetto y S. Portillo; S. Medrano, A. Gómez Di Nardo y Felipe Arregui.

Toulon: E. Padovani; V. Clerc, M. Bastareaud, JP Pietersen y E. Buliruarua; Wisniewski y Meric; J. Fernández Lobbe, Raph„el Lakafia y J. Monribot; Mamuka Gorgodze y S. Rebbadj; Setiano, Bastien Soury y F. Fresia.





Buscando la final

El Súper Rugby va llegando a su fin. Hoy se disputarán las semifinales con dos duelos de altísimo voltaje: Crusaders-Chiefs y Lions-Hurricanes. El duelo entre neocelandeses, Crusaders y Chiefs, comenzará a las 4.35 de nuestro país y estará arbitrado por Glen Jackson; mientras que Jaco Peyper será el juez para Lions-Hurricanes, que arrancará a las 9.30 hora argentina.

Crusaders dominó el torneo toda la temporada con una serie espectacular de 14 triunfos consecutivos. Pero perdió en la fecha 17ª ante Hurricanes y se quedó sin el número uno de la general, superado por los Lions sudafricanos. Entonces en vez de enfrentar a los Sharks se cruzaron con Highlanders, a los que dejaron sin marcar puntos, 17-0 en los playoffs. Chiefs tuvo que trabajar mucho para superar a Stormers en y lo hizo con lo justo, 17-11. Sólo perdió dos cotejos en el año.

La otra semi será una revancha de la final de 2016, cuando Hurricanes ganó en Wellington 20-3 su primer título. Los Lions dominaron el año junto a Crusaders pero no son favoritos.