El título de los varones en el Campeonato Argentino de Salta hizo estallar de alegría a mucha gente de Litoral. Pero el hecho de que las mujeres no hayan logrado su objetivo, el del ascenso, también caló hondo. Y este sentido, Diego Serio, el entrenador, fue muy duro con su propia labor y la de su cuerpo de trabajo: "No se consiguió el objetivo y haciendo un mea culpa creo que subestimamos el torneo, esperábamos otra cosa, pensábamos que iba a ser un poco más fácil. Desde mi lugar de entrenador cometí ese error", arrancó.

"Me parece que no tuvimos la preparación ideal, no estoy seguro de que sea ese el factor principal porque los varones tampoco entrenaron en las mejores condiciones y salieron campeones, pero quizás puede ser", agregó y desligó a las chicas de toda responsabilidad por el resultado: "No hay nada que reprocharles porque dejaron todo. En algunos partidos quizás nos faltó meter más goles, tuvimos oportunidades y no concretamos. De los equipos que enfrentamos el único que creo que fue superior fue Bahiense".

El entrenador dijo además que "hay un montón por mejorar", como la preparación de las jugadoras en sus clubes. Y abrió el juego con otro tema: "La preparación podría haber sido más intensa pero eso nos llevaba a que algunas jugadoras no vinieran, entonces fue un riesgo que corrí y salió mal. Aunque quizás ptodos los días, venían menos jugadoras y estábamos en la misma situación. Es algo que seguiré analizando y que analizaremos con la Asociación del Litoral (AHL)".

Sobre esta situación de la imposibilidad del seleccionado femenino de haber logrado el ascenso, el presidente de la AHL, Juan José Boretti, dijo: "Vinimos a Salta con dos objetivos, uno era deportivo y era estar entre los primeros dos para conseguir el ascenso y el otro era el crecimiento y la concientización, esto es que al volver transmitamos en nuestros clubes a los más chicos y a través de estos jugadores (damas y caballeros) que esto vale la pena". A lo que inmediatamente agregó lo que está a la vista. El primero de ellos no se cumplió. Y agregó: "Tengo muchísima esperanza, por las caras que vi, que el segundo sí se cumpla".

Por otro lado, señaló: "El hockey cambió y ahora con esta realidad estas jugadoras nos tienen que ayudar a transmitir. Está en nosotros seguir estando en el más alto nivel de la Argentina o conformarnos con hacer un buen torneo como el que se hizo, porque las chicas jugaron muy bien, estamos más que orgullosos y agradecidos con estas chicas y el cuerpo técnico".





Las que jugaron para Litoral y quiénes fueron las rivales



La campaña de las chicas: por el torneo de ascenso (13 equipos en cuatro grupos) vencieron a Neuquén 4 a 0 y luego empataron 4 a 4 con San Luis. En cuartos vencieron a Entre Ríos por 2 a 0 y por el mismo marcador cayeron ante Bahiense, en el partido clave, ya que de sortearlo se hubieran quedado con uno de los dos ascensos en juego. Por el tercer puesto volvieron a empatar con San Luis 4 a 4 y ganaron en definición por penales australianos: 4 a 3, por lo que terminaron terceras. El plantel estuvo compuesto por: Maite Esquide; Rocío Caldiz, Eugenia González Del Cerro, Yasmín Spinozzi, Eugenia Algrain, Sofía Villarroya, María Hernández, Agustina Bouza, Julieta Acosta, Lola García Bornemann, Soledad Valle, Ariela Tabia, Ornella Granitto, Aldana Lovagnini, Daniela Astegiano, Candelaria Calvo, Valentina Bisconti, María Araujo, Martina Petrocelli y Victoria Gargiulo. DT: Diego Serio. Auxiliar: Franco Romani. Jefa de equipo: Valeria Cellerino. PF: Fernando Reyt. Kinesiólogo: Franco Mesón. Entrenadora de arqueras: Soledad Etchegaray. Prensa: Vanesa Loyola. Presidente de delegación: Juan José Boretti.