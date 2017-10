Al Rugby Championship 2017 no le queda demasiado misterio por develar. Los implacables All Blacks se consagraron nuevamente en Buenos Aires, la semana pasada, por lo que a los demás no les resta mucho en juego. Y en este sentido, quizás sean Los Pumas los que tengan más para ganar. Es que, la 6ª fecha, esta, la que se jugará hoy y los enfrentará en Mendoza ante Australia desde las 19.40 (ver aparte), se presenta como la gran chance para paliar un poco esa desazón que llegó de la mano de los resultados esquivos. Argentina no encontró victorias, por rato largo tampoco el juego y necesita un envión anímico, como un triunfo: "No esquivamos la realidad de que no nos acompañan los resultados, somos los primeros en criticarnos porque somos los primeros en querer ganar", le dijo a Ovación el rosarino Jerónimo De la Fuente, quien hoy será nuevamente titular. El centro, de perfil bajo pero firme en los análisis, reconoció que esta edición del torneo trajo cierta desilusión, aunque "el equipo tiene confianza y está unido". "En el Mundial 2015 éramos los mejores Pumas (cuartos)", resaltó con cierta ironía pero también remarcó: "Si nos exigen tanto es porque creen en nosotros", ambos conceptos en referencia directa a las constantes críticas de las últimas semanas.

¿Cómo llegan al cierre del torneo en un año quizás complicado, con Australia por delante y en un escenario, el Malvinas Argentinas, especial, porque aquí consiguieron la primera victoria en el Championship, en 2014?

Sí, fue un año difícil, duro, quizás los resultados no nos acompañaron, pero el equipo siempre está bien. Nos afecta pero eso no hace que perdamos la confianza con la que salimos a afrontar cada partido. El equipo está bien y con ganas de terminar el torneo con una victoria. Fue acá cuando se dio por primera vez. Hay muchas expectativas, tanto de nosotros como de la gente, pero no tenemos que olvidarnos que jugamos contra Australia, que es un gran equipo. Para que salga todo bien tenemos que estar de igual a igual los 80'.

¿Este torneo no está siendo el que esperaban? ¿Tenían otras expectativas?

Sí, obvio. La verdad es que esperábamos ganar uno o dos partidos, como mínimo uno. Si bien no nos propusimos objetivos numéricos, la realidad es que esperábamos otros resultados. Por eso este partido es muy importante para nosotros, como grupo. No tanto por el qué dirán sino por nosotros, por todo lo que dejamos de lado, por todo lo que nos sacrificamos. Es entrar a la cancha e intentar ganar.

¿En qué fallaron para no poder cumplir esos planes?

Se falló mucho en la concentración, nunca duró los 80'. Contra Nueva Zelanda y contra Australia (ambas caídas como visitante) fue un tiempo cada uno y cuando le entregás la pelota y sólo te dedicás a defender, contra equipos como estos, indefectiblemente terminás perdiendo. El aspecto que tenemos que mejorar para este partido sí o sí es la concentración y obviamente la defensa. Porque ataque tenemos. Si no, va a ser un partido muy difícil.

¿Qué pensás acerca de lo que tanto se habló en los últimos días sobre la involución de Los Pumas este año.

No estoy de acuerdo. Entiendo que quienes lo dicen no saben de los números que maneja el staff. Si bien es verdad que los resultados no nos acompañan, eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas positivas. Son cosas que las sabe el grupo nada más, la gente externa no está al tanto de en qué se evoluciona y en qué no. La falta de resultados hace que muchos crean que Los Pumas no crecieron pero la realidad es otra. Hay que convivir con lo que se dice del equipo puertas afuera.

¿Cómo influyen esos cuestionamientos cuando incluso a una fecha de que se termine el Championship ya se habla de tantos otros temas como posible salida del entrenador, la vuelta de los "europeos"? ¿Pueden blindarse?

Como grupo lo hablamos mucho, a algunos los afecta más que a otros pero nos mantenemos unidos, con confianza, no creo que eso pueda hacerle mal al grupo. Jugadores y staff estamos muy bien en la relación y eso nos hace entrar a la cancha con confianza. El equipo se aísla de todo comentario que no sea de acá adentro.

Autocrítica de ustedes hay. En Salta fuiste muy duro después de la derrota con Sudáfrica, diciendo que se habían creído lo que no eran.

Sí, seguro. Nosotros no esquivamos a la realidad, somos los primeros en criticarnos porque somos los primeros en querer ganar. Nadie entra a la cancha pensando en perder por poco. Entonces tenemos que estar tranquilos. Nos criticamos y nos corregimos mucho y hacemos todo lo posible por mejorar. Hay veces que se da, otras que no. Hoy nos toca que no se den resultados, quizás más adelante nos toquen buenos partidos, como los hemos hecho en el Mundial de 2015, ahí éramos para todos los mejores Pumas (cuartos).

Subrayaste lo de la concentración. Lo remarcaron muchos. ¿Por qué se falla ahí?

No poder convertir puntos cuando llegás al otro campo, cuando te cuesta, cuando vas pero no marcás, duele. Al equipo le duele. Y a veces nos marcan muy fácil. Entonces, ellos se frustran mucho menos y eso influye. Es una cuestión mental que hemos trabajado y falta trabajar muchísimo, lo estamos aprendiendo. Estamos jugando contra los mejores equipos y eso también es difícil para nosotros. También nos pone contentos que nos exijan tanto porque significa que creen en nosotros.

¿Cuáles serán los factores claves a tirar en la cancha, además de la concentración, como para tener posibilidades frente a Australia?

Más que nada la definición, es algo que nos faltó contra Nueva Zelanda y Australia, muchas veces pudimos crear situaciones de riesgo y no llegamos a hacer puntos. La definición será muy importante y otra vez remarco lo de la defensa. Creemos que Australia va a venir a patear poco, a jugar mucho en toda la cancha, a tratar de hacer mucha fuerza y a desgastarnos hasta que encuentren espacios. Eso fue un poco lo que se vio en el segundo tiempo que jugamos en Canberra.

Allá ustedes hicieron un buen primer tiempo, a pesar de que terminaron ganando ellos el partido. Seguro que tomaron nota.

Seguro. Y ellos nos respetan como nosotros a ellos, nos ganamos su respeto. Eso es muy bueno para nosotros pero también va a hacer que vengan más concentrados, con más ganas, bien alertas. Creo que será un partido muy duro, muy cerrado y el que se equivoque menos se lo va a llevar.

Por todo esto y a pesar de que para cerrar el año a Los Pumas les quede la ventana de noviembre por jugar, ¿este es definitivamente el partido que quieren ganar?

Hoy sí. Es el último partido. Si pudiese volver atrás te diría que quiero ganar el anterior también, pero creo que terminar el Championship con una victoria sería algo bueno para nosotros. No sería un resultado positivo por el torneo pero sí un envión anímico para el equipo para enfrentar la ventana. Más para nosotros que para otra cosa.