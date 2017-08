"Solucionaremos las fallas", afirmó seguro Federico Carrizo

El está entre los once que arrancarán el torneo. Tiene un lugar ganado. Por rendimiento, experiencia y funcionalidad. Federico Carrizo estará en la gestación del juego auriazul para el debut del sábado ante Colón, ya sea por izquierda, como generalmente arranca, como por derecha. En esa zona ofensiva donde las cosas no salieron bien en el último amistoso ante Vélez aunque es el lugar menos problemático del equipo que está armando Paolo Montero. "En la semana corregiremos algunas cosas que no están saliendo, pero igual hago un balance positivo de cómo llegaremos al inicio del torneo. Lo importante es que nos damos cuenta de qué se trata y eso nos permitirá solucionar esas fallas", dijo el volante.

"Pese a que el resultado ante Vélez fue negativo, en el juego encontramos movimientos que buscábamos", consideró Pachi para seguir metiéndose en las cuestiones a resolver en los cinco días que quedan antes de visitar a Colón: "Son pequeños detalles en el retroceso, en el ataque y en defensa. Seguramente los veremos en videos y con la continuidad del trabajo a full las cosas saldrán como pretendemos".

Otro tema al que apunta es a "conocernos con los jugadores nuevos, como Fernando (Zampedri), Leo (Gil) y Alfonso (Parot), para cuestiones tácticas. Por momentos salieron, pero evidentemente falta".

Algo de lo que le falta al equipo es encontrar el juego sin tener ahora a Damián Musto como 5 de marca: "El técnico dispondrá quién juega y quién no. Con Vélez arrancamos con Gustavo (Colman) y terminamos jugando con el Colo Romero, con quien todos tuvimos más relevos para poder pensar más tranquilos en ofensiva. Pero como somos un equipo que ataca, que es ofensivo porque nos sentimos cómodos y nos gusta de esa manera, debemos tener la pelota y buscar generar la mayor cantidad de jugadas para los delanteros".

En este aspecto, contó que Paolo Montero le pide lo mismo que a Camacho, "que juguemos desde afuera hacia adentro y cuando no tenemos la pelota que nos movamos para encontrarla y así poder ganar los espacios para atacar". Por eso, ante Vélez volvió a verse al Pachi progresar por la derecha en dos de las acciones con mayor profundidad ofensiva, una en cada tiempo, como en el segundo sucedió en un centro que cabeceó Ruben.

Y en lo personal Carrizo destacó su evolución en el rendimiento porque "en los partidos anteriores me había costado más, pero ahora me siento mucho más suelto, rápido y entusiasmado con el arranque del torneo".

Justo sobre las primeras fechas, el debut auriazul en cancha de Colón y el primer partido en el Gigante con San Lorenzo (con el parate por los partidos de la selección en medio), Pachi los espera "con confianza en que lograremos demostrar que el equipo estará bien preparado. Es un comienzo complicado, pero lindo".



Colman y Romero, en la recta final



Más allá de la duda sobre si Mauricio Martínez será el zaguero que a Central le falta para el debut (ver página 5) ante Colón, el resto del equipo aparece definido por el DT Paolo Montero. Tal vez la única duda pasaría por si en la recta final Gustavo Colman mantiene el puesto o se lo roba el uruguayo Santiago Romero para conseguir mayor equilibrio entre ataque y defensa. Los otros 9 titulares son cantados.

Al menos es lo que se vio en los amistosos. Con el Ruso Rodríguez en el arco y en la delantera a la dupla Zampedri-Ruben. También los carriles del equipo están seguros de arranque con el Loncho Ferrari y el chileno Parot, al igual que con Camacho y Carrizo, sólo que estos con intercambios constantes. Y en el medio también Gil es intocable. Como el paraguayo Leguizamón cubriendo la zaga derecha de la defensa.

Colman cuenta con ventaja sobre Romero para quedarse con un lugar en la zona neurálgica del campo de juego. Es que participó del equipo titular en los amistosos. También tiene a su favor el mayor conocimiento con sus compañeros. Lo mismo que sabe qué significa jugar en Central. Y contar con el conocimiento del entrenador a quien le respondió bien en el torneo pasado.

En cambio, Romero viene haciendo méritos desde que llegó aunque le faltaría para terminar de ganarse la confianza como para ser de la partida.

Pero por algo lo fueron a buscar como refuerzo a la otra orilla, donde se destacaba en Nacional, uno de los grandes uruguayos. Con Vélez tuvo los últimos 20' mezclado con los titulares, después de jugar 40' con el equipo alternativo.

Claro que acoplar a dos nuevos (por Gil) en el mediocampo es algo más complicado y por eso asoma Colman como el candidato a ser el décimo titular para el debut en la Superliga.