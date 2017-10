Sólo sigue siendo el DT porque el plantel lo recontrabanca

La respuesta a la pregunta que se hace el mundo de Central está en el mismísimo pensamiento de Paolo Montero. El entrenador canalla se encerró solito en su propio laberinto. No tenía necesidad de hacerlo, pero tampoco come vidrio. Si se puso plazos tras perder contra Argentinos Juniors, como también lo había hecho en la previa de enfrentar a Boca por Copa Argentina y luego de la goleada sufrida ante Banfield, fue porque entiende que su mensaje no se instaló en el sistema medular del plantel. Y eso es lapidario para un hombre de fútbol y acostumbrado a ganar hasta jugando a las bolitas como él. Por eso no fue casual que hace unos días declarara a viva voz que le daba vergüenza ver a Central explorando las profundidades de la tabla de posiciones en la Superliga.

Montero se siente altamente responsable de lo poco bueno que mostró el equipo hasta ahora y también de todo lo malo. Podrá ganarle a Godoy Cruz el lunes 23 por los cuartos de final de la Copa Argentina, pero eso lo único que haría es estirar una agonía que realmente lo carcome y que puso a la dirigencia en estado de alerta. Si todavía no dio un paso al costado es porque el plantel no le soltó la mano. Lo recontrabanca. Es más, obviamente sin hacer nombres propios, algunos jugadores de peso les pidieron a los dirigentes que pase lo que pase en Copa Argentina traten de convencerlo de seguir en el cargo. Eso no ocurrirá porque Montero y la dirigencia ya tienen la decisión tomada: si Central queda eliminado el ciclo de Paolo habrá pasado al archivo.