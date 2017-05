San Lorenzo primero y Newell's después. Dos partidos trascendentes para el presente de Central teniendo en cuenta lo que se juega de aquí hasta el final del torneo. Los protagonistas coinciden en que primero se debe pensar en el Ciclón para no desviar la atención, pero en el medio hay todo un trabajo estratégico de armado de equipo que, creyeron, abarcaba ambos encuentros, pero que finalmente no hubiese podido alterarse. Tiene que ver con la solicitud del artículo 225 (por la convocatoria del arquero Marcelo Miño al seleccionado Sub 20) para que Marco Ruben (roja directa ante Gimnasia) pueda estar en el Nuevo Gasómetro que es totalmente inviable, ya que el reglamento de transgresiones y penas prevé que no se puede reemplazar un arquero con un jugador de campo y viceversa. De esta forma, el atacante canalla continuará con el trabajo físico especial que le fue diagramado (no dista demasiado del que cumplen a diario sus compañeros) por el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que en caso de haber podido solicitar el artículo 225 tampoco lo hubieran hecho. Lo que sí plantea este escenario, de que se obtuvieron confirmaciones en la tarde de ayer, es la ratificación de que cualquier otro jugador de campo que reciba la quinta amarilla o bien sea expulsado ante el Ciclón no podrá actuar en el clásico.

Tras la roja ante el Lobo, desde Arroyito lo que se hizo fue trabajar para que Ruben recibiera una fecha o al menos dos, lo que garantizaba su presencia en el clásico. Pero rápidamente se activó la idea de solicitar el artículo 225 para que pudiera estar ya frente a San Lorenzo y que cuando Miño retornara de la selección cumpliera la fecha que faltaba, cosa que no podrá ser.

De todas formas, desde el momento en que se produjo esa expulsión, el cuerpo técnico decidió llevar a cabo un trabajo físico especial con el delantero. En los últimos partidos el capitán ya había dado muestras de estar mucho mejor en la parte física que en los primeros encuentros tras el reinicio, pero lo que vieron ahora fue una situación más que propicia para reforzar esa puesta a punto.

Ruben no pudo hacer toda la pretemporada de manera normal a raíz de una molestia en el talón derecho que venía arrastrando de la primera mitad del campeonato. A tal punto que se perdió prácticamente todos los partidos amistosos en esa etapa de preparación (ver aparte). Los primeros indicios de que estaba tomando ritmo y potencia los entregó en cancha de Temperley. Después de eso llegó el partido con Gimnasia y la expulsión por roja directa.

"Todavía se está viendo qué decisión se va a tomar, pero es probable que se deje todo como está", confió ayer a primera hora una fuente muy cercana al cuerpo técnico, antes de apuntar que ya estaba en marcha un "acondicionamiento físico" especial de cara al partido ante Newell's. Esto es sabiendo que debía descansar dos fechas, pero que en el clásico iba a estar sí o sí, lo que se comenzó a hacer rápidamente es trabajar sobre una base física determinada.

Y mientras no se tenía del todo clara la situación sobre la inviabilidad de solicitar el artículo 225, fue imposible dejar afuera del análisis el momento del equipo. Es que Central llega en plena levantada y por eso Montero consideró que presentarse en el Nuevo Gasómetro sin Ruben no implicaba una apuesta de alto riesgo. Y más: Germán Herrera, su reemplazante natural, viene no sólo de convertir contra Aldosivi (el que abrió el camino a la victoria), sino que fue también el autor de uno de los goles (el segundo) en el choque frente a Gimnasia.

En todo ese tiempo de nebulosa sobre las precisiones para solicitar el artículo 225 se pensó también en la cantidad de jugadores que hay al límite de amarillas. En ese grupo están Cristian Villagra, José Luis Fernández (lesionado y quien no podrá jugar por varios meses), Herrera, Gustavo Colman y Washington Camacho. Estos dos últimos casos, sobre todo el del uruguayo, es el que más inquieta al cuerpo técnico. Y ahí es donde están ahora las verdaderas preocupaciones. Es que cualquiera de ellos que sea amonestado se quedará indefectiblemente afuera del partido más importante para la ciudad. Así se lo dejaron en claro a la gente de Central desde la gerencia del tribunal de disciplina de la AFA.

De esta forma, la cuestión reglamentaria termina jugando un papel fundamental, más allá de que la decisión que finalmente se había tomado, después de varias charlas, era hacer que Ruben descansara contra San Lorenzo. Ahora, ante la imposibilidad absoluta, al capitán no le queda otra que seguir dándole forma a esa puesta a punto física de cara al choque del domingo 14 de mayo en el parque Independencia.