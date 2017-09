Sin objeción de fondo al órgano fiduciario

La presentación de un escrito firmado por dos socios de Newell's, los abogados Gabriel Monserrat y Fabián Brignardello, al juez Fabián Bellizia, encargado del fideicomiso de la entidad del Parque, tuvo repercusión durante el día de ayer. En el documento se solicitó la remoción de los integrantes del órgano fiduciario por no cumplir con su función de asesorar de manera responsable al juez y pasar por alto una serie de irregularidades cometidas por la comisión directiva. Distintas fuentes de Tribunales consultadas por Ovación manifestaron que el magistrado no hizo lugar a la solicitud, a la vez que no objeta la actuación del órgano en cuestiones de fondo. "El escrito se desechó por inexactitudes. Se parte de la base de que el órgano fiduciario coadministra el club cuando su función es de control", coincidieron las distintas voces tribunalicias. El cuestionamiento que expresó Monserrat en diálogo con Ovación se fundamentó, entre otros puntos, en que el órgano fiduciario "no está velando por los intereses del club", por lo que existe una "pérdida patrimonial" a partir de jugadores que se fueron a préstamo, con un cargo bajo o sin cargo, como Ezequiel Unsain, Matías Tissera, Denis Rodríguez, Lisandro Martínez y Kevin Humeler, o se compró en un millón 300 mil dólares a Joel Amoroso, cuyo presente es una incógnita, en vez de usar ese dinero para retener a Scocco, según su versión.

Desde Tribunales se aclaró que el órgano "lo único que hace es aceptar o desechar sobre la ida o llegada de un futbolista, dependiendo del respeto a las pautas presupuestarias. Por eso es que el juez hace poner en el contrato que se envía a la AFA que el vínculo está sujeto a la aprobación del Juzgado. El órgano no opina sobre la calidad de un jugador, algo reservado a la administración del club. Si el club tiene 100 pesos, los puede gastar en uno o diez jugadores, lo que es privativo de la comisión directiva", manifestó una fuente. "Se pone en duda que el órgano no cuida el capital del club, pero el órgano no es quién para decir si está bien que se preste a un jugador a partir de una evaluación de sus cualidades, porque eso es una apreciación subjetiva. Si se mete en eso, extralimita su función", aclaró otro de los consultados. Monserrat manifestó que debido a que el órgano fiduciaro no está "cumpliendo con el mandato judicial", el juez desconoce de dónde salió el dinero para abonarle a Agremiados la deuda con los futbolistas. Al respecto, una fuente sostuvo que el órgano "está investigando para saber con certeza si el dinero entró y salió de las arcas del club, si fue plata conseguida a préstamo, de quién y en qué condiciones". Otra de las gestiones realizadas para proveerse de datos fueron la participación en distintas reuniones mantenidas con Agremiados. "El entrecruzamiento de datos lleva su tiempo", manifestó. "Newell's pasó un informe de dónde salió la plata y eso hay que corroborarlo. Se pidieron los datos a los distintos bancos para ver las transferencias", agregó. En cuanto a las comisiones "exorbitantes" que Monserrat dijo que se pagaron por futbolistas que se incorporaron, los consultados señalaron que el órgano "está trabajando en ese tema. Se solicitó un registro de todas las comisiones y la presentación de los recibos. El listado de lo que se paga, el órgano lo tiene a los 60 o 90 días. Cuando llega a conocimiento del órgano se evalúa si es correcto", contaron. Monserrat, quien criticó la gestión de Eduardo Bermúdez, sostuvo que el club vendió desde la presidencia de Lorente hasta acá por "18 millones de dólares y sigue con una deuda posconcursal de más de 200 millones de pesos". Las fuentes tribunalicias señalaron al respecto que si bien no hubo precisiones de cifras, "la deuda es claramente inferior y manejable. Con dos jugadores que se vendan está cubierta. El problema que hubo en Newell's es que lleva varios mercados de pases sin vender".