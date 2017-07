Sin Mundial por dóping

"No tomo ni tomé nada, no tengo nada que ocultar", dijo el nadador Martín Naidach luego de ser excluido ayer por dóping positivo del equipo argentino que competía en el Mundial de Budapest. Aún no hay confirmación oficial, pero la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda) recibió un correo electrónico que la Federación Internacional (Fina) le dirigió a la Organización Nacional Antidopaje (Onad) en el que se informa sobre el resultado adverso.

"Recibimos la información de que Naidich tuvo un resultado adverso de una muestra y lo retiramos de la competencia. Se le retiró la credencial y lo contuvimos. Pero la verdad es que no tenemos información oficial sobre el tema", declaró Raúl Araya, jefe del equipo argentino de natación y vice de la Cadda, a un canal desde Hungría.

Si bien Naidich no está suspendido, el equipo argentino decidió retirar al nadador del Mundial. "Queremos pregonar el juego limpio. Es la política que tenemos en nuestro deporte y en el Comité Olímpico Argentino. Aunque aún no esté notificado por la Onad, preferimos apartarlo. No es que lo juzgamos, al contrario, lo estamos conteniendo", agregó Araya.

La noticia había trascendido hace unos días por una nota en el diario italiano "Corriere Dello Sport", pero la Cadda fue notificada recién ayer por la Fina.

El revuelo se generó porque, según publicó el diario, la Cadda le había ocultado a la federación internacional los documentos sobre el análisis realizado durante el Campeonato Argentino de Santiago del Estero, que se disputó en mayo y fue clasificatorio para el Mundial, y había permitido que Naidich compitiera en Budapest aún conociendo el resultado.

Sin embargo, Araya aclaró: "Si se tratara del torneo de Santiago, como se publicó, nos parece importante aclarar que los controles se realizaron por pedido de la Cadda. Nosotros hace ocho años venimos llevando adelante análisis en nuestros campeonatos bajo las normas Wada y de nuestro comité olímpico. En ese tiempo tuvimos dos positivos y actuamos de inmediato".

Y agregó: "Cuando se hace un análisis, una copia del documento le queda al deportista y el resto es del organismo de control, en este caso la Onad. Nosotros pedimos que se realicen los controles, pero son ellos los que deciden a quiénes, los que toman las muestras y remiten las pruebas a un laboratorio del exterior porque el de Argentina no está habilitado. Si hay un resultado adverso, ellos nos deben notificar a nosotros. Y hasta ahora no hemos recibido nada oficial".

El porteño Naidich, de 26 años, compitió en los 400 y 800 metros libre del Mundial de Budapest y en ninguna de las pruebas accedió a semifinales. Hoy debía correr los 1.500 metros libre, pero no lo hará.

Desde Budapest, Naidich clamó su inocencia y dijo estar tranquilo. "Estos días estuve bastante mal, pero pensaba que no tenía nada que ocultar. Por ese lado estaba tranquilo, pero el hecho de que existiera un rumor, me mataba. Por más que no fuera cierto. Estamos intentando ver cuáles son las opciones, si consumí algún producto que compré y que estaba contaminado. Sé que es raro, pero puede pasar", cerró Naidich.





Con Grabich y Grassi afuera, no quedan argentinos

Federico Grabich y Santiago Grassi (foto), hoy los dos mejores argentinos, no pudieron avanzar a semifinales en Budapest y el Mundial se quedó sin albicelestes en la rama masculina.

Grabich se despidió rápido en el 2017, porque no pudo acceder a ninguna semifinal. El casildense quedó eliminado en los 200 y 100 metros libre, su hipotética mejor prueba, y ayer tampoco pasó en los 50 metros, con un tiempo de 22,68 segundos, que lo dejó en el puesto 34. "Esta marca es lógica respecto del torneo que vengo haciendo", dijo.

Por su parte, tampoco Grassi pudo acceder a semifinales en 100 metros mariposa (ya había competido en 50 metros mariposa). Con un tiempo de 52,59 segundos, el santafesino se ubicó en el puesto 25 y explicó que no nadó "rápido" pero se sintió "cómodo y tranquilo". "Estuve a 50 centésimas de mi marca, menos de medio segundo, no es nada", se sinceró.