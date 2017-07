Aunque la ausencia de Maxi Rodríguez estaba anunciada, no dejó de llamar la atención que el capitán del equipo no forme parte de la escena en Bella Vista. La Fiera aún no llegó ningún acuerdo con la dirigencia del club del Parque por lo que no hay comunicación oficial sobre si habrá nuevo contrato o se desvinculará de Newell's.