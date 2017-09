Sin fútbol en México tras el sismo

México está de luto tras el sismo que arrasó el martes al país con 7,1 grados de magnitud y dejó más de 200 muertos. Y el fútbol es parte del duelo. No sólo se suspendieron los partidos de octavos de final del torneo de Copa que debían jugarse el martes y ayer sino que se cancelaron los del fin de semana próximo. Además jugadores, dirigentes y estadios se pusieron a disposición de las víctimas y las autoridades estatales. Nada es más importante por estos días para el país azteca que resurgir de los escombros de la catástrofe que se registró, casi como una ironía, el mismo día que el peor de la historia de México, ocurrido en 1985.

Tres futbolistas rosarinos que están jugando en el país azteca, Jonás Aguirre (ex Rosario Central) y Mauro Formica y Nahuel Guzmán (ambos ex Newell's), expresaron estar "bien" y se sumaron a la ayuda comunitaria para juntar víveres y fondos.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció ayer que no se disputará la décima fecha del torneo Apertura (se iba a jugar el sábado el clásico nacional entre América y Guadalajara, pero se pospuso con fecha a definir) y tampoco habrá encuentros en otras categorías a nivel profesional en el país, incluyendo la liga de mujeres. "Se pospondrán la jornada 10 de la liga MX, Sub 20, Sub 17 y Sub 15, así como las jornadas 9 de ascenso MX y liga MX Femenil", se dio a conocer en un comunicado.

Pero antes del anuncio por parte de la liga, los clubes Monterrey, Pumas, Veracruz, León y Pachuca dieron a conocer que sus estadios serían utilizados para recolectar alimentos, ropa y medicinas para los damnificados que quedaron tras el paso de muerte y destrucción del sismo. Las zonas afectadas fueron tanto la capital del país como los estados de Puebla, Morelos, México, Guerrero y Oaxaca.

El club Pumas, donde juega el Gato Formica, publicó en su Twitter uno de los tantos pedidos de la comunidad futbolera. Lo dirigió a motociclistas y ciclistas, para que se presenten en el estadio a fin de repartir medicinas.

Una noticia acelerada y errónea creó confusión en torno al estadio Azteca, el mismo donde la selección argentina salió campeona en 1986. Se dijo que una tribuna se había agrietado tras el sismo pero los encargados del Coloso de Santa Ursula salieron al cruce de la información. "No es un daño sino un mecanismo preventivo colocado en su diseño original. Son juntas constructivas", afirmó Alejandro de Haro, presidente del estadio.

El defensor de América Edson Alvarez y el delantero Alejandro Díaz coordinaron un centro de acopio en Tlalnepantla, municipio de la periferia al norte de la capital mexicana. Y jugadores mexicanos residentes en el exterior, como Miguel Layún y Javier "Chicharito" Hernández, grabaron un video que circuló por las redes. Pidieron que todos los que quieran ayudar al pueblo azteca se sumen a la campaña "Yo por México".

También en Fórmula 1 hubo gestos solidarios. El piloto Sergio "Checo" Pérez donó tres millones de pesos (unos 166.000 dólares). Además se prevé realizar el Gran Premio de México entre el 27 y 29 de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez, ahora transformado en centro de acopio. Y la NBA efectuará dos partidos, el 7 y 9 de diciembre, en el Arena Ciudad de México.



Un hincha auriazul en Puebla



Jorge Plouganou tiene 58 años y es hincha canalla con contacto directo con la filial auriazual en México. El sismo lo encontró visitando a hermanas y sobrinos en Puebla . "Estábamos en el estacionamiento de un negocio y el auto se movió como una coctelera. Estoy apesadumbrado por la gran cantidad de víctimas y conmovido por los gestos espontáneos del pueblo mexicano", dijo Plouganou. El hincha rosarino contó también que llegó al país azteca hace quince días y fue a la cancha a ver el partido entre Cruz Azul y Puebla, pero "lamentablemente Jonás (Aguirre) no jugó".



Mauro Formica (Pumas)



La madre de Mauro "Gato" Formica, Ruth Horst, se comunicó con su hijo por teléfono y le confirmó a Ovación que el volante ex Newell's y actual jugador de Pumas de la Unam de México "está muy triste pero bien". La mujer dijo que "se lo escucha fuerte y ocupado, ayudando desde el club

que a la vez está en

conexión con los centros de ayuda". El jugador fue adquirido por Pumas en junio de este año. "Está allá solo, pero acá está su hijita (de 9 años) con quien habló inmediatamente gracias a la extraordinaria posibilidad

que ofrecen las comunicaciones", dijo la madre del Gato.



Jonás Aguirre (Puebla)



Jonás Aguirre, ex jugador de Central, se encuentra hace unos meses en Puebla (donde fue el epicentro del sismo), luego de su paso por Necaxa, del mismo país. El volante dijo ayer que ya estaba "más tranquilo" y que el sismo lo había encontrado "al terminar la práctica". Contó que llegando al vestuario "empezó a temblar todo" y con sus compañeros salieron "corriendo para la cancha". Aguirre está en puebla con su novia y vivió el segundo sismo en tres semanas. "Estoy alojando en mi casa a un compañero (Gabriel Esparza, ex San Lorenzo) a quien se le quebró por la mitad la torre donde vive", comentó.



Nahuel Guzmán (Tigres)



"Mauro está bien, por suerte. Obviamente se suspendió la fecha de este fin de semana para todos. Los jugadores e instituciones están abocados en colectas para ayudar a las víctimas", le dijo ayer desde México a Ovación Jorge Guzmán, padre del arquero de la selección nacional argentina y de Tigres de México, Nahuel "Patón" Guzmán.

"La ciudad de México está a mil todavía rescatando víctimas. Con Nahuel estamos en Monterrey en este momento y aquí estamos lejos de la zona del desastre por suerte, pero él estuvo preocupado y en contacto con sus compañeros, entre ellos con el Gato Formica", dijo el padre.