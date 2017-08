Sigue sin definirse lo de Silva

El intento de incorporar a Nicolás Silva todavía no tiene un final. El deseo del futbolista de jugar en Newell's existe, aunque por el momento no se concretó. Si bien existe la versión de que la llegada del atacante depende de la autorización del juez Fabián Bellizia, que entiende en el fideicomiso del club, fuentes cercanas al magistrado sostienen que aún no tiene un conocimiento exacto sobre esta negociación.