"Siento una alegría enorme", aclaró satisfecho el Chocho Llop

Juan Manuel Llop expresó "una alegría enorme". La satisfacción que puso de manifiesto no se redujo al hecho de la victoria, sino a que su equipo "cumplió en un 70 por ciento" lo planificado. En medio de esa sensación agradable, manifestó cierta "bronca de no hacer un gol más" para que el triunfo sobre Chacarita no fuese tan apretado.

"Es una alegría enorme porque lo que trabajamos se cumplió en un 70 por ciento. El equipo presionó, robó muchas pelotas arriba. Lo que nos faltó en algunos pasajes del primer tiempo y del segundo fue la terminación para que hagamos dos o tres goles más. Se hizo casi todo lo que el equipo entrenó en la semana. Eso me deja tranquilo", manifestó.

"Siento mucha alegría, más allá de la bronca de no hacer un gol más. En el primer tiempo tuvimos la tranquilidad y el orden necesarios. Y terminamos haciendo los goles. La concentración también fue muy buena. Creo que ellos no tuvieron ninguna situación de gol en el primer tiempo y en el segundo, más allá del gol. Eso es muy importante. Si mantenemos eso y seguimos generando las situaciones, vamos a estar seguido cerca del triunfo", agregó.

"Hicimos lo que esperábamos durante muchos pasajes del primer tiempo. Y en el segundo estuvimos muy bien hasta el minuto 80. Al partido lo tuvimos en el segundo tiempo como para no correr ningún tipo de riesgo. Generamos ocho situaciones de gol, convertimos dos. Tuvimos que haberlo ganado antes. A los 60 o 70' el partido debió haber estado listo", añadió.

Llop explicó cuál fue la idea del cambio de Juan Ignacio Sills por Brian Sarmiento en los últimos minutos. "Sarmiento se cansó y estaba la opción de Cabrera. Pero como estábamos un poquito abiertos en el medio y el rival nos tiraba pelotas a Matos, entonces ubicamos a Sills junto a Nery Leyes. La intención fue complicarles ese tipo de pelotas que Matos trataba de bajar para la diagonal de Gagliardi o de González", dijo.

Acerca de la actuación de Sarmiento, manifestó: "Jugó su mejor partido, pero no sólo por el gol".

El entrenador no se hizo drama por las ocasiones desperdiciadas por el portugués Leal y se lo tomó en broma. "Luis tuvo una semana maravillosa en goles. Tal vez se los guardó para el próximo partido", dijo con una sonrisa.