"Siempre recibí lo mejor de los jugadores y hasta mi último día acá voy a estar junto a ellos"

El entrenador de Newell's Old Boys, Diego Osella, si bien comenzó la rueda de prensa diciendo que no iba a hablar del conflicto que vive hoy el club entre deudas salariales y reclamos de futbolistas, terminó fijando posición al señalar que "desde el primer día que estoy acá he recibido lo mejor de ellos (los futbolistas) y hasta el último día que esté acá voy a estar al lado de ellos porque somos todos uno".

La rueda de prensa en Bella Vista, donde el entrenador ratificó el mismo equipo que viene de ganarle a Huracán por 1 a 0, comenzó con Osella diciendo que sobre el conflicto "no voy a hablar nada, hablemos de fútbol. Ustedes ya lo han hecho, es demasiado ya, basta".

Llegó la parte donde el DT abordó la parte futbolística y allí dijo que "vamos a repetir, sé que hay muchas cosas por mejorar, fundamentalmente lo que considero la tenencia del balón. Esperemos poder recuperar eso ante un equipo que juega muy bien (Independiente) y entiendo que va a ser un partido complicado pero abierto".

Trascartón, los periodistas volvieron sobre el conflicto y se refirieron al apoyo del plantel y a la reciprocidad por parte del cuerpo técnico. Allí, Osella opinó que "no se va a descubrir nada raro. Desde el primer día que estoy acá he recibido lo mejor de ellos y hasta el último día que esté acá voy a estar al lado de ellos porque somos todos uno. Pero ya está, entiendo que es inteligente que hablemos de lo que uno puede solucionar, que es lo que se nos va a presentar en cancha".

Consulado sobre si este era el peor momento para que pase esto, Osella señaló que "lo analizarán ustedes. Me voy a centrar solamente en el partido ante Independiente. Si quieren hablar de fútbol nos quedamos hasta las 2 de la tarde".

Luego se refirió a cómo veía al equipo y al respecto indicó que "estamos siempre en la búsqueda y hoy el fútbol se transformó en momentos. Y nosotros pasamos mucho tiempo por momentos buenos y otros por momentos malos. Nosotros no escapamos a eso. Cuando la pelota circula de manera precisa por parte de estos futbolistas es un placer verlo. Y cuando no tenemos la pelota es un equipo que lleva cinco fechas sin que lo conviertan. Se hace sólido, duro y hasta a veces poco vistoso. Lo bueno sería mantener esa faceta de los jugadores el plenitud".