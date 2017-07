"Si quería irse tenía que haber sido de otra manera"

El primer día de la temporada 2017/18 de Rosario Central finalizó con el capitán del equipo en conferencia de prensa. Y no fue precisamente de compromiso. Marco Ruben, que recién está empezando en el campo su recuperación de la cirugía del hueso calcáneo izquierdo, fue muy crítico con el tema que sacudió la tranquilidad auriazul antes del último partido del torneo pasado, frente a San Martín en San Juan: la abrupta salida del entonces gran referente canalla y uno de los más queridos, Javier Pinola. El 9 auriazul además llenó de elogios a Fernando Zampedri, que seguramente lo acompañará en el ataque auriazul.

Ruben no dio rodeos para abordar un tema tan espinoso como lo fue la salida de Pinola y no dudó en dar su parecer sin dejar lugar a segundas lecturas.. Señaló así que su partida debió ser "más transparente", que las formas fueron "malas" y a su vez expresó que el zaguero hoy en River "no me llamó" después de haber quedado en hablar.

"La reflexión es que Pinola no se fue de la mejor manera. Si quería eso tenía que haber sido de otra forma, más transparente", señaló primero. "Él tenía que haber jugado el último partido y después sentarse, explicar y que negocien su salida, nada más", continuó apelando al sentido común, que no fue lo que evidentemente terminó ocurriendo.

También Ruben explicó que "hablé con él por mensaje y quedamos en hablar. Después de eso se ve que estuvo bastante ocupado y no me llamó", apunto con ironía.

"Yo entiendo cada situación, no entiendo las malas formas. Por ahí son aconsejados por gente que no es cercana al jugador", abundó.

"Eso nomás me golpeó, me dolió un poco y me molestó. Después si decidió jugar en River, qué se yo, cada uno elige como vivir", agregó sin disimular el fastidio que le provocó. Y además, como para no cargar más culpas, expresó que "entiendo que pensaba actuar de otra manera o quiero creer eso. Se embarró la cancha, para mi la idea de Javier era jugar ese último partido. Pasaron muchas cosas en el medio y se dio así".

Claro que Ruben también ocupó el tiempo de la conferencia en elogiar a Zampedri: "Me parece un delantero impresionante. Tiene una característica que a la gente de Central y a Central le gusta. Pienso que al equipo le puede venir muy bien. Es muy potente. Estoy contento de que esté acá".

Y en general, respecto a la situación del equipo con las sensibles bajas que sufrió en los últimos tiempos, Ruben se mostró igual muy esperanzado. "Seguimos teniendo un muy buen equipo. Nos vamos a sobreponer a las bajas, son solo jugador y vamos a andar bien. Estoy ilusionado, como en cada comienzo de temporada".