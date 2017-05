Gimnasia y Esgrima es uno de los pocos equipos de la región que, en lo que va del año, está invicto. Ganó los seis partidos que disputó en el Torneo del Interior A y también en el arranque del Torneo Regional del Litoral (TRL). No obstante, los buenos resultados no nublan la vista de los mens sanas, que están tras una meta más importante: conseguir regularidad y jugar bien.

Así lo destacó Luciano Fasoletti, capitán del conjunto auriazul, cuando confió que "el objetivo está en jugar bien. Queremos cambiar la imagen que dejamos el año pasado, cuando tuvimos algunos partidos buenos, como con Duendes en el Parque, con Jockey y algún que otro partido más, pero en el resto quedamos en deuda. Estamos enfocados en eso: queremos jugar bien. Sabemos que si lo hacemos vamos a llegar más lejos en este torneo. Mientras no juguemos bien, nos pasará lo que nos viene pasando. Si jugamos bien, el resto viene solo".

"Por eso estamos algo fastidiados: el sábado si bien le ganamos a Tilcara, lo hicimos sin jugar bien. Fue un equipo que nos superó ampliamente con ganas y actitud, y eso hizo que, al no tener un buen juego, se nos complique. Recién en el segundo tiempo pudimos hacer una diferencia, pero de hecho no pudimos hacer cuatro tries y por ende sacar el punto bonus. Obviamente que empezar ganando es importante, porque siempre es bueno arrancar con el pie derecho, pero lo que nos habíamos propuesto a principio de año, de jugar bien y hacer un juego vistoso, lindo, no pudimos hacerlo", reveló con crudeza.

"Nosotros empezamos a jugar a partir de la defensa y el sábado no pudimos defender de la mejor manera. Si nos propusimos jugar de esa manera no podemos tener tantos quiebres como los que tuvimos, que fueron muchos. El triunfo sirvió para sumar, es cierto, pero se nos encendió una alerta, una luz amarilla que nos dice que si bien este fin de semana ganamos, si hubiera sido un equipo más duro, quizás el partido lo perdíamos. Evidentemente hay que seguir trabajando", continuó.

¿Cómo ves este TRL?

Son partidos muy físicos, en los que los packs quieren prevalecer en esa batalla y si no estás preparado física y mentalmente en ese duelo, la vas a pasar mal con cualquier equipo. Si los delanteros no están preparados para batallar en el partido, cualquier equipo le puede hacer partido a cualquiera. Quedó demostrado en los resultados del fin de semana. Tenemos el caso de Paraná Rowing ganándole a Old Resian, o Duendes, que terminó ganando bien pero según me dijeron al principio se le complicó bastante. Todo está muy parejo.

Ahora se viene una seguidilla de partidos importantes, Jockey y Duendes en el Litoral y Palermo Bajo por los cuartos de final del Torneo del Interior. ¿Qué opinás?

Son tres lindas medidas para ver para qué está este equipo. Sin embargo ahora tenemos que enfocarnos solamente en Jockey. Pienso que de los tres es el que mejor está y lo viene demostrando. Tiene buenos jugadores y tiene recambio, por lo que habrá que prepararse bien para ese partido. Después vendrá Duendes y pensaremos en ello, lo mismo con Palermo Bajo.

GER todavía no conoce lo que es la derrota. Ganó partidos con solvencia y otros con lo justo, pero ganó todo.

Por ese lado es positivo. Hubo partidos en los que jugamos muy bien, como con Córdoba Athletic de visitantes o los que jugamos con Comercial, que le hicimos casi ochenta puntos en cada partido. Pero este fin de semana tuvimos un bajoncito que esperamos revertir.

¿Es la irregularidad la que le impide pelear un campeonato?

Tal cual. Por eso queremos ser un equipo regular, porque la regularidad hace que el equipo sea más maduro. Si jugamos bien un partido sí y otro no, no sirve... Eso te va desgastando la cabeza. Por eso queremos tener regularidad, jugar siempre con la misma intensidad y en el mismo nivel de juego. No es fácil, pero estamos enfocados en eso. Por eso te repito, el objetivo es jugar bien al rugby.

Si mirás GER desde afuera podés ver que tiene un pack interesante, una buena pareja de medios y tres cuartos muy picantes. Entonces, ¿qué es lo que le falta a ese equipo?

Creo que le falta madurez. Ya tenemos una edad de promedio muy bueno para ser un equipo interesante. Si queremos ser serios y llegar lejos tenemos que salir a jugar todos los partidos, ya sea con Tilcara o con Duendes, de la misma manera. Eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos jugadores, por lo que hay material y abajo hay buenas camadas. Estoy totalmente seguro de que cuando logremos hacer ese clic no tengo dudas de que este equipo dará que hablar.