Seducir al Kily, una carta que juega la dirigencia

La dirigencia de Central sabe que no puede darse el lujo de tener afuera del tablero de acción a Cristián González. Cada integrante de la mesa que se sienta para tomar las decisiones futbolísticas más trascendentes entiende que el Kily no debe quedarse al margen de esas determinaciones. Porque si hay alguien que puede asesorarlos con conocimiento de causa para evitar errores en el mercado de pases o reforzar los aciertos es el ex volante de la selección argentina.

En esa dirección puede encuadrarse la reunión que mantuvieron en los últimos días la cúpula dirigencial de Central con el propio Kily. Las partes se encontraron en la sede social de calle Mitre y hablaron de todos los temas relacionados con el andar futbolístico de la institución. También los dirigentes canallas le pidieron una opinión sobre el rumbo que estaban tomando las categorías menores del club. En ese punto, el Kily les marcó algunas situaciones que estaba viendo y no le gustaban, pero en líneas generales fueron más las veces que levantó el pulgar para aprobarlas que para sentar una posición de desacuerdo. Igual, como no es hombre de dejar pasar la oportunidad cuando está convencido de lo que piensa, el Kily no se calló a la hora de enrostrarles en la cara lo que él creía que estaban haciendo mal.

En ese toma y daca, los dirigentes de Central aceptaron con ánimo de corrección algunas equivocaciones, sobre todo cuando el Kily les planteó su malestar porque los chicos que participaban de los torneos de AFA no recibían, según su visión, el mismo tratamiento que los que juegan en la Rosarina.

La idea dirigencial de citar al Kily para consultarlo no es de ahora. El presidente Raúl Broglia, los vices Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni, el secretario Rodolfo Di Pollina y Fabio García, el directivo que está más cerca de las divisiones inferiores, ya tenían en la agenda concretar este encuentro. Lo idearon como una instancia para sumar una voz autorizada y también para darle real valor a las sugerencias del ícono canalla.

Ovación habló con las partes que estuvieron frente a frente y todas coincidieron en que el Kily tiene las puertas abiertas de Central para cumplir el rol que desee y en el momento que quiera. En el diálogo no se puntualizó sobre una función específica, aunque las opiniones dirigenciales consultadas piensan que el Kily debe ser siempre una fuente de asesoramiento. No sólo para recomendar nombres en el fútbol profesional, sino para trabajar codo a codo con el entrenador de turno de la primera división. Todo siempre en el marco de una tarea rentada y bien delimitada. Nada de obstaculizar la función que actualmente está ocupando Mauro Cetto. En realidad, los dirigentes quieren darle una participación estelar a una persona que no por casualidad llegó a ser un estandarte de la selección argentina y jugó más de una década en el fútbol europeo. Justamente alguien que conoce cada recoveco del mundo Central aseguró que el Kily es la persona indicada para ser una suerte de gerente itinerante y pasear la marca del club por el mundo. Ya sea armando partidos amistosos en Europa, giras y hasta ajustando planes de logística. Lo concreto es que para los directivos de Central prescindir de González a algo más de un año de las elecciones es un desperdicio. Lo quieren seducir para que cumpla una función que encuentre similitudes, siempre salvando las distancias, con la que cumple hoy Javier Zanetti en Inter, más allá de que Pupi sea el vicepresidente. Por ahora, el Kily escuchó la oferta y por estos días tiene la cabeza puesta en la recuperación de una operación en la rodilla. Ya tendrá tiempo para pensar en Central y ver qué mano puede dar.

Discurso. El presidente Broglia habla y el Kily escucha durante una ceremonia en Granadero Baigorria. También están los vices Cefaratti y Carloni y el dirigente Fabio García.