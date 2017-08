"Se lo contrató para dirigir, no para ser panelista de TV"

La respuesta más fuerte de lo que le dijo Bauza a Ovación fue de parte de Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago y uno de los dirigentes más cercanos a Claudio Tapia. Calificó al Patón de "opinólogo caro". A través de su cuenta de Twitter, el dirigente opinó: "Estaría bueno que Bauza en vez de echarle la culpa a los demás hable de sus planteos tácticos y los resultados que obtuvo. Ferreiro indicó que "a Bauza se lo contrató para dirigir, no para que sea panelista y opinólogo en todo programa de TV". El Patón había asegurado que los dirigentes de AFA "son sindicalistas que no tienen idea de fútbol". "Bauza debería ser un agradecido a la AFA. Pareciera que cuando habla que hubiera dirigido gratis y reitero debió haber puesto su renuncia el día que asumió Tapia", sostuvo. Además, escribió que el Patón "es el típico caso de que la culpa es de los de- más, cuando él no obtuvo resultados de acuerdo al equipo que dirigió y eligió".