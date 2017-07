Se frenó la venta millonaria de Pavón al Zenit de Rusia

El mundo Boca todavía saborea las mieles del éxito, lo cual no quita que la usina de rumores funcione a full, con dimes y diretes por doquier y versiones de todo tipo sobre partidas y llegadas.

Anteayer hubo una reunión cumbre entre el presidente y el técnico del campeón del fútbol argentino para delinear el futuro del equipo de la ribera porteña y algunas perlas quedaron dando vueltas.

A la sorpresiva e inminente ida de Cristián Pavón se le puso un freno, ya que el Zenit de Rusia, club dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del delantero (18 millones de euros), habría pedido más tiempo al conocer las pretensiones xeneizes de 22 millones.

En sentido parecido, el goleador del torneo, Darío Benedetto, negó versiones que lo vinculaban con un futuro traspaso a la Roma de Italia. Pipa Benedetto fue claro: "Tengo contrato con Boca y hasta ahora al club no ha llegado nada, así que no podemos hablar de otra cosas que de mi continuidad, porque la realidad es que no hay nada".

"En la fiesta fui claro: dije que obviamente íbamos a seguir trabajando para tratar de ganar la Libertadores. Después de las vacaciones seguramente me sentaré a hablar con los dirigentes y con Daniel (Angelici), al que le agradezco muchísimo por haber hecho el esfuerzo para que yo esté jugando con la camiseta de Boca, y recién allí veremos qué hacer", sentenció Bendetto.

En el rubro altas, la llegada del defensor Paolo Goltz es una fija, aunque aún no hubo confirmación oficial. Goltz dejará el América de México y recalará en el equipo de Guillermo por una suma cercana a los 2 millones de dólares. Aunque no se sabe por cuánto tiempo firmará ni cuándo llegará al país el zaguero central que también era pretendido por Independiente.

En cuanto al otro refuerzo pedido por el entrenador xeneize, el ex Lanús Guido Pizarro comenzó la pretemporada con su actual equipo, Tigres de México, y desde el club azteca dijeron que no hay ningún pedido oficial por el volante. Desde Boca deslizaron que la semana entrante harán una primera oferta para quedarse con los servicios del jugador.