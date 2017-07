La chance de un séptimo refuerzo rojinegro no asoma simple de concretarse. La posición que quiere reforzar el Chocho Llop es la de marcador central zurdo y el jugador pedido por el técnico es Danilo Ortiz, quien parecía cerca en las tratativas con la dirigencia pero la demora en la determinación del jugador que jugó en la última temporada en Godoy Cruz preocupa. Al menos ayer no se produjeron acercamientos y desde el Parque evaluaron la situación como que pasó "de verde para rojo". En cambio, directivos leprosos ayer tuvieron un nuevo contacto con el intermediario que acercó al volante Giovanni Zarfino y creen que finalmente llegará para lucir la rojinegra, tal como lo hizo antes de que se fuera al Extremadura de España.

La llegada de Ortiz, a préstamo (es la única opción en la que puede llegar al club), parecía encaminada porque Godoy Cruz primero pidió 100.000 dólares, pero luego cambió el pedido porque los mendocinos intentaron venderle a Newell's el 50% del pase, tasado en 500.000 dólares. Encima, en las tratativas también interviene Cerro Porteño de Paraguay, que es el dueño del restante 50%.

Obviamente, la chance aún sigue abierta y de no concretarse habrá que esperar que Llop solicite otro nombre, ya que en esa posición sólo están Nehuén Paz y el juvenil Lisandro Martínez.

En tanto, la situación compleja del uruguayo Giovanni Zarfino tiene un mejor panorama según señalaron altas fuentes del club del Parque, al punto que confían que llegará en breve a Rosario. "Está en España aguardando que le entreguen la libreta de trabajo para de inmediato volar para sumarse al equipo", indicaron.

Y un dato importante es que el jugador ayer no integró el equipo de Extremadura que jugó un amistoso que empató 1-1 con Betis y no estuvo ni entre los 8 que ingresaron en el segundo tiempo.

"Zarfino ya nos dijo que quiere jugar en Newell's", agregaron desde el club, a la vez que confiaron que "el órgano fiduciario ya dio el visto bueno para incorporarlo", lo que sería bajo las mismas condiciones que se pautaron anteriormente con Danubio, previo a que los uruguayos lo vendieran al equipo español, es decir que llegará a préstamo por un año.

Por otra parte, la dirigencia descartó la chance de incorporar al delantero Cristian Tarragona, que pertenece a Temperley pero está jugando en Independiente Rivadavia de Mendoza. Y aunque hoy no estará en el último partido de la Lepra mendocina en la B Nacional, su destino no sería rojinegro sino que partiría a México, al Atlante.

Pese a ello, el propio Tarragona declaró: "Me llamó el Chocho y me mostró interés por mí. Después se comunicó Granero (el intermediario) para pedirme el número de mi representante y ahora lo están charlando entre ellos, así que habrá que ver qué pasa".

Siguiendo con los delanteros, se descartó de plano el ofrecimiento para traer al portugués Luis Leal porque tiene 30 años, el pase es caro y está en Lobos de México.

Mientras que la chance de repatriar a Daniel Mancini (Girondins) sigue dependiendo de que el jugador no consiga club en la liga francesa, que es donde lo quieren prestar. Sólo así podría regresar.

Nery Leyes se puso la rojinegra

Tal como lo adelantó Ovación, Nery Leyes llegó a Newell's y ayer después de la revisión médica y la firma del vínculo quelo unirá a la Lepra por un año con un cargo de 150.000 dólares, y una opción del pase en un millón, se puso la camiseta para la presentación formal. Más tarde entrenó con sus nuevos compañeros. Previamente, el volante que llega desde Talleres escribió en su cuenta de Twitter: "Muchas gracias a todo @CANOBoficial por recibirme tan bien. Espero estar a la altura de todo lo que requiere y exige está institución".