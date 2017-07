Se cayó la negociación por el Ruso Rodríguez y ahora Central irá por otro arquero

Fue una semana muy fructífera para Central. Después de primeros días inciertos, donde no se pudieron concretar las incorporaciones del colombiano William Tesillo y de Néstor Ortigoza, uno porque se bajó a último momento y el otro porque no dio señales de vida, las tratativas cobraron un gran impulso durante la semana que se fue y así Central abrochó tres refuerzos importantes. Primero anunció al volante central uruguayo Santiago Romero, que recién mañana estará por Rosario. Luego sí firmó el primero de todos: el lateral izquierdo o zaguero chileno Alfonso Parot. Y finalmente el viernes consiguió los servicios del centrodelantero que más hizo ruido en la última temporada, ya sea en el plano local como en el internacional: el 9 de Atlético Tucumán Fernando Zampedri. Redondo para el club de Arroyito, aunque no por eso está relajado ya que tiene problemas por resolver. Uno de ellos en un puesto clave como el del arquero y la cuestión viene complicada, ya que Independiente dio por caída la negociación por Diego Rodríguez y así el Ruso no regresaría a Arroyito. Por supuesto, esto es fútbol y nada es definitivo, pero ayer las señales no fueron positivas.

Al Ruso se le venció el préstamo con Central y volvió a Independiente, dueño de su pase. Empezó a entrenar mientras el resto del plantel se tomó días de descanso tras su participación en la Copa Sudamericana, pero no le dan cabida y sabe que no va a continuar ahí. Y mientras espera llamados desde Arroyito, ayer se hizo el tatuaje de un ancla en su brazo derecho, todo un símbolo, ya que no sabe aún dónde anclará.

Independiente quiere que Central compre la mitad del pase en 900 mil dólares y los auriazules ofrecieron 500 mil. También la cesión de algún jugador estaba dentro de las posibilidades, pero los rojos no quieren saber nada y el vice rojo Carlos Montaña aseguró que, de parte de ese club, el pase del Ruso a Central está caído.

Diego Rodríguez tiene la intención de continuar en Central y habrá que ver qué presión puede hacer para que Independiente ceda, ya que la cotización parece alta para cualquier destino argentino. De hecho, está en el radar de Huracán y Vélez, que tal vez eleven la oferta canalla, pero no demasiado.

En ese puesto Central tiene un verdadero interrogante. Sólo tiene a Jeremías Ledesma, con poca experiencia, y una posibilidad que se barajaba era el retorno de Mauricio Caranta, pero su edad y el hecho de que jugó poco en el último tiempo le patea en contra, al menos en la consideración de algunos directivos.

Hoy el Ruso está un paso más lejos de Arroyito. Habrá que ver si la tendencia se revierte. Difícil.

El mercado aún no está cerrado

Central tiene a tres refuerzos importantes y debe definir el arquero, pero también apunta hacia otros puestos. En particular, busca reforzar la zaga y el mediocampo. Para el primero de ellos la opción número uno sigue siendo el marcador central Jonathan Galván, por el cual hay confianza de que se pueda llegar a buen término las negociaciones con Aldosivi, dueño de su pase. Para el otro, Leonardo Gil sigue siendo una posibilidad. Aldosivi quieren vender la totalidad del pase de Galván en 1.500.000 dólares y Central estaría dispuesto a comprar el 50%, aunque también pretendía un préstamo con cargo y opción. En Arroyito esperan que el martes a más tardar haya una respuesta porque de lo contrario irán por otras alternativas que manejan. La del experimentado Matías Caruzzo perdió fuerza.

Posible amistoso y primero oficial

Central vuelve mañana a los trabajos y está la posibilidad de un primer amistoso, que sería ante Nacional de Uruguay el 2 de agosto, en Paysandú. Lo que es seguro es el primer encuentro oficial, que será el sábado próximo por la Copa Santa Fe ante Alianza Sport, a las 16 y en el Gigante. Los canallas jugarían con mayoría de reserva.