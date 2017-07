Scocco y Pinola coincidieron que en el folclore del clásico rosarino "a veces se pasa del límite"

El defensor Javier Pinola y el delantero Ignacio Scocco se fueron casi al mismo tiempo de Rosario Central y Newell's Old Boys hace poco más de un mes y ambos recalaron en River Plate . Ahora comparten la misma defienden la misma camsieta y recuerdan su paso por los equipos rosarinos.

Si bien ambos ya debutaron para el Millonario en el partido que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Guaraní de Paraguay por 2 a 0 con goles de Scocco y Marcelo Larrondo, ahora se ponen a punto en la pretemporada que el plantel realiza en Miami.

En una entrevista desde Orlando, no dudan en afirmar que "estar en River es como estar en Disney", en referencia a la organización y la importancia de un club, uno de los más grandes de Argentina donde las expectativas son muy grandes.

La charla fue oportunidad para recordar los clásicos que jugaron. Entre risas Pinola arrancó: "Los partidos que jugamos en contra, si bien fueron muy positivos para mí", dijo en la entrevista publicada por Clarín.

Scocco sonrió y le devolció la chicana: "Me ha tocado perder, ganar y empatar. Contra él no me fue bien; son así los clásicos. Pero yo tuve la posibilidad de salir dos veces campeón con la camiseta de Newell's, je".

Además de las bromas ambos remarcaron lo difícil del partido entre leprosos y canallas. "El clásico rosarino te demanda muchísimo mentalmente. Sin importar el resultado, es más difícil recuperar la cabeza que el físico. Es hermoso, se vive con pasión, pero a veces se pasa el límite. Hay que trabajar para aceptar la victoria del otro", expresó Pinola.

Mientras que Scocco agrega: "Pienso igual: el folclore es hermoso, pero a veces se pasa de la raya".

Consultados sobre si tuvieron cruces y roces en los partidos en los que se enfrentaron, Pinola recuerda: "Nacho era uno de los jugadores a marcar y yo estaba muy pendiente de él. Trataba de que no estuviera frente al arco, porque tiene una muy buena pegada. Y siempre hubo mucho respeto. No sé si hubo patadas, habría que mirar los videos. Creo que él me pegó un par de veces y yo otras, pero no fueron con mala intención sino siempre para disputar la pelota".

"Es duro Pinola. Es un buen marcador, con mucha experiencia y muy profesional. Roces siempre hay, pero no soy de pelearme con los defensores por más que sea un clásico, porque podemos juntarnos en cualquier momento, como pasó con Javier ahora", dijo Scocco.

Ahora ambos están del mismo lado y lo disfrutan. "La verdad es que es un poquito raro que estemos juntos, pero bienvenido sea. Vamos a hacer lo posible para ayudar al equipo", dijo Javier.

Mientras que Scocco cerró: "Esto de habernos enfrentado es más que nada algo futbolístico. A él le ha tocado estar en Central y a mí hacer la mayor parte de mi carrera en Newell's. Nos tocó llegar juntos y hemos hecho una buena relación".

