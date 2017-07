Ignacio Scocco sigue gritando goles durante la pretemporada de River en Orlando. Nacho jugó ayer para el equipo integrado por los habituales suplentes y anotó uno de los tantos en el 3-0 contra un conjunto universitario. De esta manera, el ex delantero de Newell's sumó rodaje con los alternativos porque Gallardo probó más variantes en la formación con los titulares, que jugaron más tarde y perdieron 4-3.

Scocco no tuvo una semana normal de entrenamientos. Es que cumplió algunas jornadas aparte del grupo porque acusó dolencias en la zona lumbar. En realidad es la misma lesión que lo tuvo a maltraer cuando jugaba en Newell's y estuvo casi dos meses afuera del equipo que ese momento dirigía Diego Osella.

No obstante, Gallardo lo tiene muy bien considerado para el partido del 8 de agosto contra Guaraní, por los octavos de final de la Copa Libertadores, en el Monumental. El hecho de que ayer se haya movido con los potenciales suplentes tiene que ver con que el Muñeco está en la búsqueda de variantes en el mediocampo. Una de las posibilidades que maneja es incluir a Enzo Pérez, quien jugó para los titulares. En ese caso, Nacho podría salir de la formación. Igual, hasta ahora son todas especulaciones. Por lo pronto, el ex delantero de Newell's hace bien los deberes y paga con goles en los amistosos que disputa el equipo, aunque sean contra rivales de muy poco relieve futbolístico.

Habló Batalla

El arquero de River Augusto Batalla dijo que está dispuesto a competir por el puesto con el experimentado Germán Lux, uno de los refuerzos millonarios en el actual mercado de pases: "No me molestaría salir, pero quiero defender mi lugar en la competencia con Lux. Me tengo confianza y el técnico elegirá al mejor", explicó el arquero de 21 años, quien desde el año pasado enfrenta críticas por sus errores en partidos trascendentales.