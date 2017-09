Schwartzman venció a Pouille y logró una heroica clasificación a cuartos de final del US Open

El argentino Diego Schwartzman se anotó esta tarde otro muy buen triunfo y avanzó a los cuartos de final del US Open estadounidense, al superar en cuatro sets al francés Lucas Pouille, en la cancha Grandstand del complejo Flushing Meadows, de la ciudad de Nueva York.

El tenista nacido en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la posición 33 del ranking mundial ATP, doblegó a Pouille (20) con parciales de 7-6 (7-3), 7-5, 2-6 y 6-2, después de dos horas y 35 minutos de juego.

De esta manera, 'Peque' Schwartzman, en su mejor actuación en el último Grand Slam de la temporada, se enfrentará este martes en la siguiente instancia con el español Pablo Carreño Busta (19 y duodécimo preclasificado), quien derrotó al crédito canadiense Denis Shapovalov (69), por 7-6 (7-2), 7-6 (7-4) y 7-6 (7-3), en un equilibrado encuentro jugado a primera hora, en el Arthur Ashe Stadium.

"Estoy un poco preocupado por la pierna. Me dieron un calmante y eso me ayudó un poco. Pero, por la lesión, ni festejé al final", dijo Schwartzman, al cierre del encuentro.

El tenista porteño, que durante esta temporada arribó a la tercera ronda en Roland Garros, se refería así a la molestia en el aductor de la pierna derecha, que sintió mientras disputaba el tercer set.

"Me molestó un poco en el saque, cuando quedé 2-3 en el tercer set. Por suerte, (Pouille) tuvo muchos errores en el final y eso me ayudó un poco para terminar ganando", completó Schwartzman, que ya está cumpliendo su mejor actuación en los certámenes de Grand Slam.

Para meterse entre los ocho mejores del torneo neoyorquino, Schwartzman superó sucesivamente al bonaerense Carlos Berlocq, al serbio Janko Tipsarevic y al croata Marin Cilic, quinto preclasificado.

"Me estoy sintiendo con confianza en los momentos decisivos de cada set. Esperemos que la lesión no me complique demasiado", remarcó 'Peque', en declaraciones a ESPN.