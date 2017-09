Schwartzman no quiere despertar del sueño que está viviendo

Diego Schwartzman no quiere despertarse del sueño que está viviendo, en el que ya construyó una actuación histórica: haber alcanzado los cuartos de final de un Grand Slam, el abierto de EEUU. Ayer, el Peque dio un nuevo paso en su ilusión al vencer al francés Lucas Pouille por 7/6 (3), 7/5, 2/6 y 6/2 en dos horas y 35 minutos. Sin embargo, el porteño prácticamente no festejó haber avanzado, ya que en varios pasajes del partido sufrió molestias en la pierna, por lo que iba a someterse a estudios para descartar que hubiese desgarro. De poder seguir compitiendo, Schwartzman enfrentará mañana al español Pablo Carreño Busta.

El Peque, 33º del mundo y 29º preclasificado en New York, no sólo atraviesa la mejor temporada de su carrera sino que además contó con cierto guiño del destino que lo posicionó en la parte baja del cuadro, que quedó totalmente "abierta", sin nombres rutilantes. De manera que tampoco sería impensado que Schwartzman llegue a semifinales, ya que irá contra un rival que apenas lo aventaja 11 puestos en el ránking y a quien nunca enfrentó, por lo que no hay historial entre ellos.

Pablo Carreño Busta (19º) accedió ayer a esta instancia tras vencer por 7/6 (2), 7/6 (4) y 7/6 (3) al canadiense Denis Shapovalov, una de las sensaciones del circuito.

Por esa misma parte del cuadro, el sudafricano Kevin Anderson le ganó al italiano Paolo Lorenzi por 6/4, 6/3, 7/6 (4) y 6/4. Irá contra el ganador del partido que jugaban al cierre de esta edición el local Sam Querrey y el alemán Mischa Zverev.

La sorpresa de la jornada estuvo sin embargo en la rama femenina: la rusa Maria Sharapova cayó ante la letona Anastasia Sevastova por 5/7, 6/4 y 6/2.

Juega Delpo

Hoy, en tanto, será día de presentación para Juan Martín Del Potro, quien se medirá con el austríaco Dominic Thiem, en el cuarto turno de la Grandstand, aproximadamente a las 18. El ganador de este partido chocará contra el vencedor del encuentro entre el suizo Roger Federer y el alemán Philipp Kohlschreiber (a las 20).

Cerca de las 13 Rafael Nadal, el gran favorito, se medirá con el ucraniano Alexandr Dolgopolov. Por la otra llave de esa parte del cuadro irán el belga David Goffin ante el ruso Andrey Rublev.