Sauro: "En teoría el club está al día"

"A nosotros nos toma de sorpresa. Esto se remonta a octubre de 2016. La gestión de Armando Pérez nos impuso que propusiéramos un plan de pago por la deuda que por esa época rondaba los 8 millones de pesos. Propusimos sanearla con cuotas de 400.000 pesos, pero no se habló más del tema. En enero apareció que Newell's iba a estar inhibido porque no había cancelado la deuda. Volvimos a hablar y ellos nos sugirieron que propongamos 60 cuotas de 143.000 pesos, una cosa así. Y eso hicimos. En mayo recibimos una quita importante y cuando consultamos nos dijeron que el Comité Ejecutivo había decidido descontar el 15 por ciento hasta sanear la deuda Así fue en abril, mayo y junio. En julio nos encontramos con la noticia de que el comité decidió sanear toda la deuda. De los 7 millones y pico que nos tocan, nos dieron 628.000 pesos. Teóricamente con este descuento no debemos más nada".

* Alberto Sauro, tesorero de Newell's