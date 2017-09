Sarmiento y Leyes, la sorpresa de Torres

Para encontrar un mejor funcionamiento, Juan Manuel Llop piensa en tres modificaciones en el equipo para el enfrentamiento con Godoy Cruz por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio de Unión. El entrenador no las confirmó ayer, pero nada indica que no vayan a realizarse. Como se preveía, Brian Sarmiento y Nery Leyes jugarán desde el inicio por Víctor Figueroa y Juan Ignacio Sills. La restante variante es menos prevista. La inclusión de Joaquín Torres en reemplazo de Joel Amoroso.

La participación de Sarmiento y Leyes desde el mismo momento que comience el partido en la noche del lunes, a las 21, dependía de la condición física en la que se encontraban. Ambos fueron al banco contra Unión en el debut rojinegro en la Superliga y Sarmiento fue el único que ingresó, en el segundo tiempo. Si no entraron de titulares se debe a que no entrenaron con normalidad durante la pretemporada por distintas lesiones.

"Ya podemos tener a disposición a ambos. Leyes respondió bien en la práctica de hoy (ayer). A medida que pasaron los días está mejor. Y Brian (Sarmiento) siguió sumando minutos", manifestó Llop sobre los futbolistas, que los considera jugadores determinantes en su equipo.

Los inconvenientes del rojinegro frente a Unión expusieron con crudeza lo que el equipo lamentó esas ausencias, aunque más no sea por lo que se espera de ellos. Sus reemplazantes, Sills y Figueroa, aportaron poco y dejaron la cancha antes del final.

Lo que se espera de Leyes es tener mayor prolijidad en el medio, salida precisa desde el fondo y conexión con los demás volantes. Otra faceta es que tiene la cualidad de acompañar en campo adversario. Ante el poco fútbol que mostró el rojinegro frente al tatengue, es valioso un futbolista de tales características.

Jalil Elías no rindió el lunes, aunque peor anduvo Sills. Esto explica que sea el elegido para salir del equipo. Una cuestión a corregir, sin importar los nombres de los volantes centrales, es que ambos no se muevan en línea como sucedió ante Unión, sino escalonados. Para Llop se trató de "un error del partido", porque lo entrenaron "de otra manera". "Lo pusimos de manifiesto en los amistosos", sostuvo.

La presencia que más expectativa despierta para el enfrentamiento contra Godoy Cruz es la de Sarmiento. Es el futbolista con mayores condiciones de las incorporaciones, capaz de mejorar el juego ofensivo. Tiene buen pie, es hábil y encarador. Por lo que mostró ante Unión, asume sin complejos el rol de líder. Para Newell's, con pocos futbolistas de experiencia, es importante la participación de Sarmiento. Víctor Figueroa, otro de los que tuvo un bajo nivel, le dejará el puesto.

Lo que insinuó Joaquín Torres en los pocos minutos que entró contra Unión, aparte de las observaciones de Llop durante los entrenamientos, fueron suficientes para que el juvenil de 20 años sea considerado para estar entre los once. "Puede ser titular", dijo el entrenador. La señal de que jugará es que un rato antes lo había probado en la práctica.

"Lo hizo muy bien con Patronato (penúltimo amistoso) por izquierda. Nos da la posibilidad de jugar de extremo por ese lado o por derecha", explicó Llop.

Para la entrada de Torres, Llop dejará afuera a Amoroso. Si bien la situación del futbolista es complicada y se puede atribuir este motivo a que no sea considerado por el entrenador, la principal razón es que no rindió contra Unión. No fue incisivo y contribuyó a la anemia ofensiva del rojinegro.

Llop entrenó ayer con este conjunto, que se espera que no tenga ningún nombre distinto para enfrentar a Godoy Cruz en el estadio de Unión: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Elías y Leyes; Héctor Fértoli, Sarmiento y Torres; Mauro Guevgeozian.