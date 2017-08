Sarmiento y Leyes, en el banco de espera

El entrenador Juan Manuel Llop manifestó que piensan esperar hasta hoy para saber cómo se encuentran Brian Sarmiento y Nery Leyes, quienes vienen de distintas lesiones y en la consideración del entrenador son titulares. Pero más allá de lo que expresó, se descarta que alguno de los dos sean titulares y a lo máximo a que se aspira es que vayan al banco de suplentes en el debut del rojinegro contra Unión en el Coloso.

Ambos futbolistas recién comenzaron a cumplir con la rutina del resto del plantel el lunes pasado. Sarmiento apenas jugó unos minutos en el primer amistoso, contra Talleres, tuvo una distensión en el sóleo y necesitó tres semanas para sumarse a sus compañeros. El poco tiempo de entrenamiento y la escasa actividad futbolística le quitaron la chance de jugar desde el inicio.

Lo probable es que Sarmiento integre el banco y que Víctor Figueroa sea el titular, como sucedió en la mayoría de los amistosos de la pretemporada.

Lo de Leyes asoma también complejo. Tuvo un esguince de tobillo izquierdo que lo perjudicó para cumplir la pretemporada y cuesta imaginar que aparezca desde el inicio, pese a lo expresado por Llop. Ante la imposibilidad de que sea titular, jugará Juan Ignacio Sills.

Sarmiento y Leyes son dos de las ocho incorporaciones de Newell's para la actual temporada- El entrenador piensa en ellos como titulares, tal cual expresó en reiteradas oportunidades. Pero las lesiones que sufrieron lo privaron al técnico de armar su equipo ideal.

La formación de Juan Manuel Llop para la primera fecha de la Superliga será con: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuen Paz y Milton Valenzuela; Jalil Elías y Sills, Joel Amoroso, Figueroa y Héctor Fértoli; Mauro Guevgeozian.

La venta de entradas comenzará hoy, de 10 a 17, en las boleterías de la puerta 6 del estadio. Mañana no habrá expendio de localidades. Se reanudará el lunes, a las 12.

"Empezar ganando"

Juan Manuel Llop sabe que la confianza es un aspecto importante en todo equipo. A días del debut en la Superliga, el entrenador declaró ayer que sería "bueno empezar ganando para que la autoestima esté mejor, para que el clima esté mejor".

El entrenador fue consultado acerca de si se sentía ansioso por este regreso al club del Parque. "Estoy pensando en tantas cosas. No digo que eso quede en un segundo plano, pero lo importante es que estemos bien, que el equipo haga un buen partido y que ganemos. Porque es bueno empezar ganando para que la autoestima esté mejor, para que el clima sea el mejor. Eso es lo que pienso más allá de mi debut", manifestó.

"Lo importante es que armemos un buen grupo, un equipo muy competitivo, y que todos los rivales nos respeten", declaró el técnico rojinegro.

"Estamos muy bien y cuando arranquemos el torneo se va a dilucidar para qué estamos", agregó.

Cuando se le preguntó sobre Unión, Llop sostuvo que "lo más importante" es lo que haga Newell's. "Obviamente, si nuestro equipo está bien, vamos a desvirtuar las virtudes del rival. Ese es un poco el mensaje que tenemos que instalar a partir del lunes", dijo.

La chance de Nicolás Silva

A Newell's le interesa el delantero Nicolás Silva, libre de Colón, aunque por el momento no hay nada seguro. Pero, ¿cuál puede ser la posición del juez Fabián Bellizia, que entiende en el fideicomiso del club? Un allegado al magistrado dijo que en principio no habría inconvenientes en que autorice la operación, si es que se concreta, siempre que la misma no implique una erogación monetaria.

Esta fuente manifestó que el club tiene un límite presupuestario para las incorporaciones y que la llegada de Silva sólo puede darse si es sin cargo. Otra cuestión es el salario. Si el mismo es razonable, el juez no tendría objeciones. Pero en todo esto también hay que tener en cuenta que aún no se habilitó a Danilo Ortiz, debido a que Newell's se excedió en el presupuesto mencionado antes. Lo haría la próxima semana si ingresa el dinero por el préstamo de Fydriszewski a Deportivo Lugo.

Si no habilita a Ortiz, que ya está en el club, es impensado que el juez vaya a autorizar a Silva.

Silva tiene 27 años y un pasado vinculado a Newell's. Jugó en las inferiores de AFA del club del Parque: 26 partidos en 9ª (2004), 7 en 8ª (2005) y 13 en 7ª (2006). En ese tiempo, convirtió 13 goles.

Juega en Unión el lunes 4

La empresa organizadora de la Copa Argentina determinó que el partido entre Newell's y Godoy Cruz por los 16avos. de final de la Copa Argentina se juegue el lunes 4 de septiembre, en horario a definir, en el estadio de Unión de Santa Fe.

La directiva del Tomba pretendía que se juegue en otra ciudad, por ejemplo en Córdoba, para que sea una cancha realmente neutral considerando que Santa Fe está mucho más cerca de Rosario que de Mendoza. Pero debe resignarse.

Este enfrentamiento se disputará tras el fin de semana que no habrá fecha de la Superliga por la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas.

En los próximos días, el club del Parque informará sobre la venta de entradas para concurrir al estadio tatengue.