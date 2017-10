El volante rojinegro Brian Sarmiento aseguró que la lesión le sirvió para aprender y reflexionar sobre lo que significa jugar en Newell's , lo cual consideró que "es un sueño", pero reveló que desde que llegó al club la pasa muy mal por las críticas que llueven en su contra. En tal sentido, reveló que en Buenos Aires "salía de joda" y que eso no le impidió clasificar a Banfield a la Copa Libertadores

"Venir Newell's y jugar con la camiseta Nº10 fue un sueño, pero mi miedo era saber cómo iba a reaccionar la gente cuando me toque estar ahí. Y sinceramente la pasé muy mal, creo que es momento de reflexionar y dejar de autodestruirnos entre nosotros porque Newell's necesita más que nunca de la gente, que es lo principal para nosotros", reflexionó Sarmiento en conferencia de prensa, al tiempo que destacó: "Podemos estar con problemas y sin cobrar, pero cuando la gente nos alienta no tiene precio".

Respecto a las críticas que recayeron en su contra por su vida excéntrica, tanto en la TV como en las redes sociales, el volante ofensivo recordó: "En Buenos Aires sí salía de joda, pero acá cuando nos dan día libre no me dejan entrar. Me molesta porque hasta me hice un gimnasio en mi casa para entrenar más. Falcioni dijo que él sabía todos los movimientos que hacía en Buenos Aires. El sabía que lo lunes iba a ver Damas Gratis y los martes iba a un barcito, pero no me lesioné nunca y clasifiqué a Banfield a la Libertadores".

En ese sentido, apuntó: "Se me critica por los videos que hago, pero me gusta darle alegrías a la gente. Si todos los argentinos estaríamos unidos, no nos pararía nadie. Lo de la tele lo voy a seguir haciendo porque cobro por ahí, pero nosotros le vamos a seguir dando una mano al club".

bs.jpg Un hincha más. Brian Sarmiento alentó a Newell's desde uno de los palcos.

En tanto, Brian confirmó que está listo para volver y espera que el sábado pueda jugar de titular frente a Vélez, en el Amalfitani, desde las 18.05. "Esta lesión me sirvió para acomodarme psicológicamente y reflesionar de lo que es Newell's, estoy feliz porque me encontré conmigo mismo y ya sé lo que tengo que hacer para jugar, contento porque dejé una lesión atrás y si Dios quiere el sábado voy a ser titular", señaló Brian, y aseguró que "el juego nunca se pierde, pero me tengo que poner bien en lo físico, lo cual iré ganando con el correr de los partidos".