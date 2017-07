Sarmiento: "Sé que me quieren"

"Soy hincha de Newell's y es un orgullo que me quieran. Sé que el presidente dijo que estaba cerca", declaró Brian Sarmiento al ser consultado sobre la posibilidad de ponerse la camiseta leprosa y así cumplir con el sueño de jugar en el club del cual es hincha.

Desde la dirigencia insistieron que en la semana se terminaría de abrochar el arribo del jugador y comenzar a armar el plantel del Chocho Llop.

Por otro lado, Sarmiento aclaró que "a mí no me llegó ninguna amenaza (vía Twitter). En mi barrio la mayoría es de Central y no tengo problemas".