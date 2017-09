Sarmiento es otro que preocupa

La salida obligada de Brian Sarmiento en los primeros minutos del segundo tiempo frente a Huracán fue el inicio de otro problema para Newell's. Todavía no existe certeza de la lesión, aunque los primeros indicios, incluidos los del propio entrenador Juan Manuel Llop, son que se trata de una distensión. Pero si así no lo fuese, la molestia que tuvo el mediocampista abre un gran interrogante sobre su presencia el sábado contra Olimpo en el Coloso.

"Creo que Sarmiento tiene una distensión en el muslo", dijo Llop luego del partido del lunes. El entrenador maldecía por la posible lesión del futbolista en el isquiotibial izquierdo, que se agrega a la baja de Mauro Guevgeozian, con una distensión en el bíceps femoral derecho desde la semana pasada y que tiene por delante tres semanas de recuperación.

Es el mismo lapso que estará afuera Sarmiento si se confirma la distensión, algo que se conocerá hoy cuando se brinde el informe del parte médico.

Sarmiento tuvo poca competencia en Newell's desde su llegada. Se lesionó en el primer amistoso de la pretemporada, contra Talleres, y recién volvió a jugar en el debut rojinegro en la Superliga, entrando en el segundo tiempo frente a Unión. Ahora se perdería como mínimo el encuentro ante Olimpo.

Víctor Figueroa es el capacitado para cumplir una función parecida a la de Sarmiento, con más pausa y menos vértigo. Pero tampoco tiene el puesto asegurado. El lunes, Llop prefirió meter al delantero Daniel Opazo cuando Sarmiento se retiró lesionado. Quizás pensó en esta variante para tener mayor agresividad porque a esa altura su equipo ya estaba 1 a 0 abajo.

Ante la falta de generación que evidencia el conjunto, Figueroa asoma como el indicado para entrar si no llega Sarmiento, aunque en sus últimas participaciones no rindió lo esperado.

El plantel entrenó ayer por la tarde en Bella Vista, sin día de descanso porque el sábado recibirá a Olimpo. Según el sorteo, el árbitro será Pablo Echavarría.





No lo revierte hace tiempo



¿Quién se acuerda de aquel 2-1 a Tigre en el Coloso del 25 de abril de 2014? Pasaron casi 3 años y medio. ¿Qué tiene de particular? Fue la última vez que Newell's dio vuelta un resultado que comenzó adverso. Y pasaron 42 partidos. Eternos, parecen. Inquebrable, hasta ahora. Encima, de ellos sólo rescató 6 empates, perdió los otros 36. ¿Más? Sí, pasaron 8 técnicos sin poder cortar esta pésima racha.

La última vez que lo consiguió fue luego que Nahuelpán, de penal, pusiera en ventaja a Tigre. Y lo hizo con goles de Ezequiel Ponce (hoy en el Lille de Bielsa) y Ever Banega (Sevilla), bajo la conducción técnica de Ricardo Lunari.

Y nadie volvió a hacerlo. El propio Lunari tuvo otras 2 ocasiones (empató una), Gustavo Raggio 6 (una igualdad), Américo Gallego con 4 derrotas, Carlos Picerni una caída, Lucas Bernardi 8 (con las manos vacías), Diego Osella 15 (sumó 3 empates), Juan Pablo Vojvoda 3 perdidos y Juan Manuel Llop los 3 que dirigió, con el punto rescatado ante Unión en el debut, con gol de Guevgeozian de penal.

Otro dato aledaño: obviamente, en los empates logró convertir, pero en 23 de esos partidos no llegó al gol.

Una estadística que pesa. De esas que hasta que no se cortan suenan eternas y que pasan casi sin darse cuenta. Por eso, mejor no empezar abajo en el marcador... por las dudas.





Reconocen reclamo de Caruso



Una fuente del club manifestó que la Cámara le reconoció a Ricardo Caruso Lombardi una parte de toda la deuda que reclamaba de la etapa que estuvo en el club bajo la presidencia de Eduardo Lópz.

La cifra, según esta misma fuente, es de algo más de un millón de pesos. Caruso reclamaba alrededor de 3 millones.

Lo exigido por el entrenador ingresará entonces en la deuda concursal, que el club abona en dos cuotas anuales hasta 2022.