Sarmiento cumplió el sueño de jugar en la lepra y mostró lo suyo

"Estoy feliz porque cumplí mi sueño de jugar en el Coloso con la 10 de Newell's, pero me voy triste porque empatamos", confió Brian Sarmiento en la zona de vestuarios tras su debut oficial con la camiseta rojinegra, durante algo más de media hora de juego, quizás un tiempo más prolongado de lo que se esperaba porque llegaba con poco entrenamiento y rodaje tras recuperarse de la lesión en el sóleo izquierdo.

Una primera vez que el rosarino no olvidará, más allá del resultado, y que le servirá para mirar hacia adelante con la premisa de salir como titular y no desde el banco de suplentes. Ahí donde con el correr de los minutos se fue "mentalizando en lo que sentiría al entrar". Porque sabía que Llop le daría varios minutos. Tal vez no tantos, pero el equipo "lo necesitaba para buscar el empate que por suerte conseguimos".

Y sobre los sentimientos que vivió al ingresar en reemplazo de Sills, confesó que "al escuchar los aplausos sentí una alegría enorme. Me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero por suerte me metí enseguida en el partido y entre todos logramos al menos empatar. Dejamos todo en la cancha y por eso nos vamos tranquilos".

En cuanto a por qué no ejecutó el penal que le hicieron a Guevgeozian y que convirtió el propio delantero, Brian lo dijo de manera simple: "Me dijo que se lo habían hecho a él, lo quería patear y se tenía fe. Y fue gol, listo".

Claro que también aceptó: "Yo también quería patearlo, porque mi especialidad son las pelotas paradas, pero no había alguien designado y se dio así".

Brian Sarmiento, un fervoroso hincha de Newell's, debutó oficialmente con la camiseta que ama. Y ya mostró credenciales.