Sanción en puerta a rugbiers de Gimnasia y Esgrima

Quince jugadores de rugby de Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) que se quejaron contra un arbitraje a través de una bandera, no podrán volver a jugar hasta tanto el tribunal de disciplina de la Unión de Rugby Rosario (URR) resuelva qué curso le dará al informe elevado por el juez que dio cuenta de la protesta. Pero además, las tres uniones del Litoral (Rosario, Santa Fe y Entre Ríos) más los consejos superiores y ejecutivos de le región resolvieron a través de un documento conjunto, que los mens sana involucrados no sean convocados al seleccionado hasta tanto se resuelva el caso. Y más: también se suspendió provisoriamente la cancha de GER.

"URR y árbitros equivóquense parejo" se leyó en el bandera que extendieron los jugadores de GER el sábado pasado en el encuentro contra Estudiantes, en cancha de Jockey.

El mensaje era una clara alusión al referato de Hernán Sylvestre en la semifinal que habían protagonizado GER y Jockey, en cancha de Duendes.

"Nosotros no hemos suspendido a nadie. Acá se están siguiendo los pasos administrativos habituales. Un árbitro (Juan Pablo Spirandelli) elevó un informe al tribunal de disciplina por lo ocurrido durante el partido y hasta tanto se sustancien las disposiciones disciplinarias, los jugadores no podrán volver a jugar y tampoco podrán usar la cancha. El informe da cuenta de una interrupción en el campo de juego para extender la bandera y de opiniones descalificadoras en las redes, que son parte del expediente", dijo ayer a Ovación el vicepresidente de la URR, Javier Escalante.