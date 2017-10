San Román: "Se nos hace muy difícil, nos está faltando juego"

El defensor de Newell's Old Boys José San Román reconoció que a Newell's le está costando levantar cabeza en el torneo y admitió que al equipo le está "faltando juego".



En declaraciones a la prensa al término del partido, San Román señaló que "se nos hace muy difícil, nos está faltando un poco de juego. Lo que no podemos hacer de visitante lo hacemos de local, pero es un equipo que está en proceso. Hay cosas por mejorar y tenemos que seguir trabajando, que es lo único que te saca cuando estás en esta situación".



Consultado sobre si el aporte de los futbolistas jóvenes podrían ser la solución para este momento de Newell's, el lateral indicó que "claro que los chicos nos pueden ayudar. Pero son todos los que deben hacerlo, los once a los que nos toca entrar, los del banco de suplentes, los chicos que se quedan en Rosario. Es un grupo que se está armando y vamos a ir mejorando día a día".



Cuando le preguntaron si se podía pensar sólo en el fútbol en medio de una situación institucional convulsionada, San Román señaló que "es difícil, pero somos profesionales y lo que tenemos que hacer es tratar de aislarnos de lo ajeno al fútbol. Lo importante es que cada uno en su rol pueda solucionar las cosas por el bien de la institución y para sacar a Newell's adelante".