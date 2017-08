Sampaoli, con Pastore

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, y su asistente Sebastián Beccacece se reunieron ayer en Francia con el volante de París Saínt Germain Javier Pastore, en el inicio de la gira del cuerpo técnico por Europa. Pastore se acercó al hotel a reunirse con Sampaoli y Beccacece, quienes le expusieron su idea de juego para el equipo nacional. Según informó el vocero de prensa de Sampaoli, "el jugador se prestó a charlar del juego y de lo que el cuerpo técnico pretende de su posición" y también precisó que "se trabajó con videos y con charlas didácticas durante un poco más de una hora". El ex jugador de Huracán estaba citado para la gira que Argentina realizó por Australia y Singapur, en el arranque del ciclo de Sampaoli, pero por una lesión no pudo sumarse al plantel argentino. La idea de Sampaoli y su cuerpo técnico es "ganar tiempo" y llegar a las jornadas de entrenamiento previas a los encuentros del 31 de agosto frente a Uruguay en Montevideo y el 5 de septiembre ante Venezuela, en el Monumental, con un equipo de futbolistas que ya sepan lo que se pretende conceptualmente. El técnico casildense tiene previsto estar hasta hoy en París y luego seguir por Milán (3 y 4 de agosto), Londres (5 y 6), Barcelona (7, 8, 9 y 13), Sevilla (10 y 11) y Madrid (12). Además de las charlas con los futbolistas, Sampaoli y Beccacece tienen previsto observar en cancha partidos en los que juegan argentinos. En ese sentido, aunque la rutina podría sufrir modificaciones, los partidos que tendrán la presencia de Sampaoli son los siguientes: Milan vs Craiova, el 3/08 por la revancha de la clasificación de la Europa League; Tottenham vs Juventus el 5/8; Barcelona vs Chapecoense el 7; Sevilla vs Roma, el 10, y Barcelona vs Real Madrid, el 13.