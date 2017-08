Esta vez Jorge Sampaoli ni pronunció la palabra selección. Y nadie le preguntó tras el partido que su Sevilla le ganó 2-1 a Celta. El que lo gritó a los cuatro vientos fue Daniel Tapia, el presidente de la AFA, al reconocer por primera vez que "hoy puedo afirmar que Sampaoli es el único candidato, pero somos respetuosos con el Sevilla porque aún sigue trabajando ahí". Listo entonces. Sólo habrá que esperar que el casildense finalice su participación en el torneo español el 21 de mayo y de inmediato se vista con los colores albicelestes con la principal misión de clasificar a la selección al Mundial de Rusia 2018. Por las dudas, horas antes fue su ex ayudante de campo Sebastián Beccacece quien había anticipado contactos formales.

Las palabras de Chiqui Tapia sonaron contundente por ESPN. Se esperaban, más porque el miércoles también había deslizado que "puede ser el técnico" y que el elegido sería "anunciado a fin de mayo", justamente cuando finaliza el torneo español, en el que ayer Sevilla ganó (2-1 a Celta) y alcanzó en el tercer puesto a Atlético de Madrid, el lugar que lo clasificaría directamente a la Champions League, que es el propósito del club y con el que el técnico casildense se iría de la mejor manera posible para asumir como responsable del seleccionado argentino en la carrera de cuatro partidos de eliminatorias.

"Ahora vamos a negociar su salida de Sevilla. El tiene una cláusula de rescisión que hablaremos cuando tengamos la reunión. De todos modos, estamos esperando los tiempos contractuales que tiene con el club español por respeto a la campaña deportiva que está haciendo", cerró Tapia.

Así, el DT tendrá tiempo para en las últimas cuatro fechas del torneo español lograr clasificar a Sevilla para la copa europea más importante, pugnando por el puesto directo (el 3º) con el equipo del Cholo Simeone, ya que casi tiene en sus manos el 4º lugar que otorgará un pasaje a través de una reclasificación porque le lleva 8 puntos a Villarreal (el 5º) con 12 en juego.

Y entonces podrá preparar todo lo relacionado al seleccionado argentino, ya que las eliminatorias seguirán en agosto y poco antes habrá un par de amistosos.

Día a día se irán sumando versiones, confirmaciones, datos y declaraciones hasta que se firme el contrato.

Como pasó ayer con la revelación del actual DT de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, que sin dar demasiados detalles aportó: "El otro día recibí un llamado de Sampaoli y me preguntó cómo era mi situación. Le pedí un tiempo para pensar la propuesta que me hizo de la selección, porque pasó de ser un rumor a ser una posibilidad concreta, pero aún no tengo una decisión tomada y hay por delante partidos muy importantes con Defensa".

Esto último ahora es un detalle, la confirmación de Chiqui Tapia es la que se esperaba. Faltan las firmas, pero Sampaoli será el DT de la selección nacional.

En tanto, Tapia habló de Messi y dijo: "Vamos a hablar mañana con Lionel para tomar la decisión correcta, porque es importante que esté en Suiza el próximo jueves declarando ante las autoridades de la Fifa para ver si conseguimos una reducción a la pena de cuatro partidos de suspensión".

