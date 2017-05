Sampaoli defiende su compromiso con el Sevilla: "Me mato por el equipo"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli , defendió hoy su fidelidad al club español en medio de las fuertes versiones sobre su salida al final de la temporada para dirigir a la selección argentina de fútbol. "Me mato por el equipo", afirmó el entrenador argentino en la previa del encuentro de mañana ante el Málaga. Una vez más, Sampaoli tuvo que atender preguntas sobre su futuro y la posibilidad de abandonar el Sevilla.

"Hoy me ilusiona el presente. Me mato por el equipo y si no logro el objetivo será por capacidad, no por compromiso", declaró en la rueda de prensa.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA,) Claudio Tapia, confirmó el viernes que negociará con el Sevilla la salida de Sampaoli para que se haga cargo de la selección albiceleste en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.





sampaoli.jpg Todo bien. Nadie lo afirma, pero Sampaoli está muy cerca de convertirse en el técnico de la selección.

Sampaoli no quiso hablar de ello. "Me tiene muy abocado todo lo que le pase al equipo de aquí al final y me merece toda la atención", manifestó el entrenador argentino, con contrato con el Sevilla hasta 2018. El equipo andaluz está a tres puntos del Atlético de Madrid en la pelea por la tercera posición, que permite la clasificación directa para la Liga de Campeones.

"No hay grandes modificaciones y tenemos la necesidad de ganar porque el resto tiene cien por cien de eficacia y te obliga a no fallar. Con el calendario que tenemos, un paso en falso hace peligrar nuestra posición", manifestó Sampaoli.

El entrenador del Sevilla tiene clara cuál es su prioridad: "Nos urge la necesidad del club y la del hincha, que es ver al Sevilla en 'Champions'. Los datos tienen más que ver con el Sevilla que con nosotros. Estamos aquí para lograr objetivos y me gustaría que el equipo el año que viene estuviera en 'Champions'".

Sobre el partido ante el Málaga, Sampaoli aseguró que La Rosaleda siempre es "un escenario complejo" para sus colores. "El Málaga en los cinco últimos partidos ha mostrado un poderío muy fuerte, sobre todo en casa. Le ganaron con claridad al Barcelona y va a ser difícil para nosotros, pero tenemos que ir a buscarlo porque ganó el Atlético y si soñamos con ser terceros tenemos que ganar", expuso.