Sampaoli aclaró que mañana ante Uruguay, "conforma ganar"

"Lo que nos va a dejar conformes es ganar". Así de contundente, sin medias tintas, se expresó el técnico de la selección nacional Jorge Sampaoli, sobre qué lo dejaría satisfecho de esta doble fecha de eliminatorias, ante Uruguay mañana en Montevideo, y frente a Venezuela el martes en el Monumental. Por supuesto, tiene la idea de cómo lograrlo y no va a renunciar a su idea, pero si tuviera que optar entre una cosa u otra, no lo dudaría, más por la situación incómoda en que está hoy Argentina.

"Tenemos que buscar qué nos puede llevar de manera más fácil a la victoria", expresó el Zurdo, dándole entonces su espacio a las formas. Pero tiene claro que " uno puede ganar de manera fortuita o buscándolo, como también puede perderlo por ambas opciones".

Sampaoli por supuesto apunta a una idea futbolística "que debe ser convincente y que debemos defender para llegar al Mundial". En ese aspecto, el casildense apunta "establecer diferentes parámetros de dominio que nos vinculen a la agresividad y la contundencia, porque Uruguay siempre se mantiene vivo en un partido. Debemos someterlos, agredirlos y tenerlos lejos de nuestro arco, porque si están cerca, son un equipo fuerte en la pelota parada y la segunda pelota", advirtió.

El técnico, además de hablar del fallo del TAS (ver página 2), explicó desde las convocatorias de Mauro Icardi y Sergio Agüero hasta la exclusión de Gonzalo Higuaín; "Queremos un delantero que más allá de que tenga el rasgo de goleador y que juegue de espalda, también lo tenga de profundidad. Por las características de los asistidores detrás de los puntas, necesitamos un jugador como Mauro", dijo.

Y en esa preferencia analizó porqué no están Agüero (convocado) e Higuían (excluido de la lista): "No es determinante que porque sea un nombre propio tiene que jugar. Tenemos que lograr que la selección funcione medianamente como un equipo", dijo.

En relación a eso fue que habló con todos los jugadores en sus lugares de trabajo antes de juntarlos en Ezeiza. "Nuestra intención fue hablar de situaciones que se van a vivir en estos cuatro partidos, adelantándonos en el tiempo para tocar matices de lo que puede exigir el partido, puntos fuertes y débiles del rival".

Además, militante como es, Sampaoli no perdió la ocasión para referirse a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que tiene en vilo a un país: "Es una situación que me recuerda que ya lo hemos vivido en la adolescencia con mucho miedo y dolor. Sorprende que vuelva a pasar. Desde acá apoyaremos".



Doble turno de muchas pruebas



Jorge Sampaoli se la pasó probando en el doble turno que cumplió ayer la selección argentina de cara al partido de mañana contra Uruguay, en Montevideo, por la 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. Por la mañana ensayó una formación sin la presencia de Javier Mascherano, subcapitán del equipo, entre los titulares, pero sí lo puso al Jefecito como líbero por la tarde. Durante los trabajos tácticos matutinos, a puertas cerradas, el Zurdo dio indicios del equipo que se perfila para jugar en el Centenario. La formación: Romero; Mercado, Fazio y Otamendi; Acosta, Biglia, Pizarro y Di María; Dybala y Messi; Icardi.╠Por la tarde se desarrolló la parte más jugosa de la jornada, ya que Sampaoli intensificó las pruebas parando el esqueleto del equipo que había practicado por la mañana, pero con algunos retoques que revelaron por donde van las dudas del entrenador. Ese equipo alineó a Romero; Mercado, Mascherano por Fazio y Otamendi. Allí y luego de probar por la mañana con Acosta, por la tarde el Zurdo inició con Rigoni y poco después lo suplió con su ex compañero en Independiente, el lateral derecho Fabricio Bustos. Al colocar al nuevo jugador de Zenit ruso por derecha, cuando Messi y Dybala se recostaban por ese sector había tres zurdos en una zona opuesta a sus perfiles, sumándose por el otro lado Di María. Arriba siguió Icardi, pero la otra variante apareció en la mitad cuando Paredes ocupó el lugar de Pizarro. Este equipo: Romero; Mercado, Mascherano y Otamendi; Rigoni (Bustos), Biglia, Paredes y Di María; Messi y Dybala; Icardi.