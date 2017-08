Salto de categoría

Los arbitros rosarinos Gonzalo Ferrari y Maximiliano Macheroni dieron un paso importante para sus carreras a nivel profesional al firmar un contrato por un año para dirigir partidos en el Torneo Federal A, la B Nacional y, además, ser asistentes en la Superliga.

La ceremonia se realizó en la Asociación Rosarina de Fútbol con las presencia del Mario Giammaría y referentes del arbitraje del país como Gustavo Bassi, Gustavo Altuna, Sergio Pezzotta, Silvio Trucco, Raúl Merlino y Leonardo Neivert. En la reunión, también se firmaron otros once contratos a nivel nacional.

"Es un paso importante en mi carrera deportiva. Esta designación llega en el mejor momento de mi vida, me encuentro muy bien físicamente, intelectualmente y capacitado para todo lo que viene", expresó Gonzalo Ferrari.

El hoy árbitro de primer nivel se inició en el baby y su debut fue en la cancha de 7 de Setiembre. Participó en más de 80 partidos en el Federal B, entre juez y asistente para llegar a este presente: "Es un recuerdo que guardaré para toda la vida. Hace 10 años que estoy en esta actividad y ser elegido para pasar de categoría es un premio muy grande. Lo quiero compartir con toda la familia de la Rosarina, mis compañeros y familiares.

En tanto para Macheroni, el árbitro de 26 años, es un gran paso en el que "me toca asumir un papel importante en mi carrera como profesional. Desde mis inicios hice todo con la aspiración de llegar a lo máximo. Y quiero compartir esta alegría con toda la familia de la Rosarina, mis padres y Gustavo Ayala, la persona que me instó a ser árbitro".

Macheroni comenzó a dirigir a los 20 años en la Rosarina, y a los 23 llegó al Federal B, en el que participó en más de 50 partidos entre juez y asistente. "Ser árbitro es la profesión que me apasiona y voy a trabajar para llegar muy lejos", confió con mucha ilusión.