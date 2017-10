Sábado de ascensos en el fútbol de la Rosarina

Busca el campeonato. 7 de Setiembre va a cancha de El Torito para ser campeón de la C.

Un sábado cargado de emociones se vislumbra en los torneos de la Rosarina. Con la postergación del clásico entre Newell's y Rosario Central para el martes en Bella Vista, a puertas cerradas, la atención será en los certámenes de ascenso, la Copa Santiago Pinasco (Primera B) y Mariano Reyna (Primera C), respectivamente.

Por la segunda categoría, Morning Star, líder del torneo, buscará abrochar el ascenso a Primera A al recibir a Tiro Suizo. Con una igualdad logrará el objetivo. Y en la tercera división, 7 de Setiembre, que ya se aseguró el pasaporte a la B, intentará ante El Torito quedarse con el título de la C.

"Vamos por la frutilla al postre, que es la obtención del campeonato. Logramos el primer objetivo que fue el ascenso y ahora nos queda conquistar el título como broche de oro", dijo Walter Fleitas, DT de 7 de Setiembre.

En la misma categoría, Banco con un empate ante Semillero subirá a la Primera B. El tricolor le lleva 12 puntos a Olympia, que marcha tercero en el campeonato.

Las elecciones del domingo obligaron a la Asociación Rosarina a programar todas las categorías superiores para mañana. Y en los fixtures de los torneos A, B y C todos tienen importancia. En el Molinas, el cotejo entre Alianza Sport y Unión de Alvarez es el destacado de la 25ª fecha. El aurinegro, en Balcarce y Gutiérrez, intentará bajar al líder, que viene de perder 5-1 ante Oriental. En el otro partido destacado, Pablo VI (uno de los dos escoltas), visitará a Argentino, equipo que descendió a la B.

En la 2ª categoría, la cancha de Morning Star será el epicentro de todas las miradas. El local, comandado por Facundo Parrino, recibe a Tiro Suizo. El verde con una igualdad ascenderá al Molinas 2018.

"Estamos muy cerca de conseguir el sueño de toda la gente de Morning. Vamos por la tercera temporada y ojalá que el sábado (mañana) podamos celebrar la conquista del tan ansiado ascenso a la A", dijo el técnico del líder de la Primera B.

También sobresale el encuentro entre Juan XXIII y Provincial. El elenco del parque Independencia es el escolta y tiene grandes chances de ascender, cuando restan disputarse cuatro fechas.