Ruben ya está listo para salir a pista en el amistoso de Central

El amistoso de hoy ante Sarmiento de Junín será importante para ver el nivel futbolístico en el que se encuentra el equipo (ver aparte), pero la misma o quizá más importancia tendrá la presencia de Marco Ruben, si es el que el delantero finalmente va a la cancha para hacer los primeros minutos de fútbol después de lo que fue la operación en el tobillo. Y todo parece indicar que así será, teniendo en cuenta lo que fue la práctica vespertina de ayer, en la que Paolo Montero paró un equipo en el que Ruben estuvo entre los once, junto a Fernando Zampedri. El jugador ya tiene el alta médica y justamente la recomendación del cuerpo médico es que comience a sumar minutos. Está claro que no será exigido, pero para Montero es una gran noticia que el goleador esté nuevamente a su disposición.

La primera lectura, casi de manera obligada, que hay que hacer en este nuevo escenario es que Ruben no tendría inconvenientes en estar ya para el primer partido del torneo (contra Colón, de visitante), dentro de un par de semanas. Es que uno de los grandes temores que siempre hubo desde el momento en que fue operado es que sufriera algún contratiempo en la recuperación y que no llegue en óptimas condiciones al inicio de la superliga.

Lo bueno para el DT y especialmente para Ruben es que los plazos previstos se cumplieron al pie de la letra. Después de la operación, en la que se le realizó la resección de un sobrehueso que se le había formado en la zona del calcáneo, Ruben estuvo un tiempo con el pie inmovilizado, pero durante las vacaciones el delantero tuvo en todo momento un kinesiólogo a su lado (incluso cuando estuvo unos días en Uruguay). Y así llegó el tiempo de la pretemporada, en la que en la primera semana sólo pudo realizar algunos ejercicios muy livianos. Una semana después sí pudo meterse en el campo, donde hubo una gradualidad en la intensidad de los trabajos. Y desde hace ya unos cuantos días venía entrenando más fuerte, sobre todo con cambios de ritmo.

En el inicio de la semana ya fue puesto bajo el mando de Paolo y fue el propio técnico quien en el entrenamiento de ayer por tarde, donde puso un equipo en cancha pensando en el amistoso de hoy, incluyó a Ruben.

No hubo confirmación por parte del técnico sobre si el capitán canalla será titular en el partido de hoy. Sí es prácticamente un hecho que tendrá al menos algunos minutos en cancha. Y eso ya alcanzará para ser noticia.