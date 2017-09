Ruben y una oportunidad Gigante

El partido de esta tarde puede ser una buena excusa para que Ruben se meta nuevamente en sintonía. No es que el delantero no haya rendido ni mucho menos. Sólo que se espera mucho más por todo lo que ya demostró. Puede ser un mero detalle que hasta aquí el referente canalla no haya convertido, pero para cualquier delantero la relación con el gol es clave. Lo que sí tendrá Ruben hoy es una contención gigante. Por el escenario propiamente dicho y por el aval de un público que no se cansa de alabarlo.

Eso no exime al equipo de lograr que Ruben participe más del juego. Esto es lograr que el goleador canalla pueda desenvolverse con la naturalidad que en los dos partidos del semestre no logró.

Mucho tiene que ver el hecho de que se esté moviendo en la periferia del área más que en la zona de sentencia propiamente dicha. Es parte del aprendizaje y acostumbramiento al que está expuesto por tener a su lado a un jugador como Fernando Zampedri, que dista mucho de la función que cumplía Teófilo Gutiérrez.

Pero no es sólo cuestión de los espacios que pueda generarse Ruben por sí sólo. En este nuevo formato de desniveles por las bandas, Carrizo es otro de los que está obligado a elevar su nivel. De eso dependerá, en gran medida, que el abastecimiento para los delanteros adquiera una mayor preponderancia.