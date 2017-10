Ruben, pocas veces al banco

Desde que Marco Ruben volvió a Central muy pocas veces se quedó afuera de los once y menos todavía fueron las ocasiones en las que estuvo entre los suplentes. Esto último se dio sólo en cinco ocasiones, tres por el torneo local y uno por Copa Libertadores y la restante por Copa Argentina.



La primera fue en la 29ª fecha del partido ante Banfield (a los 87' ingresó por Delgado), de visitante, cuando Coudet decidió guardar jugadores para la final de la Copa Argentina 2015 contra Boca. Ese mismo año fue al banco y no ingresó contra Riestra (Copa Argentina). Después fue en 2016 por la 3ª fecha ante Independiente (a los 66' entró por Larrondo).



Ya este año y con Paolo Montero como entrenador, estuvo entre los relevos frente a Atlético Tucumán (19ª fecha) e ingresó a los 56' por el KityVillagra e hizo un gol, que le dedicó a su abuelo, a quien habían agredido en un asalto.



Y por Copa Libertadores fue contra Nacional, en Uruguay, pero en esa ocasión no entró.