"Ruben no me quería", le pegó duro Emiliano Vecchio al goleador canalla

Emiliano Vecchio le pegó duro al goleador canalla, culpándolo de ser el que le bajó el pulgar a su regreso al equipo canalla

"Marco Ruben era el único que no me quería. En algún momento me voy a cruzar con él y vamos a aclarar las cosas", pegó con dureza Emiliano Vecchio desde Brasil en contacto con Radio 2, poniendo al goleador canalla como responsable de que no se concretara su regreso a Central, cuando se mencionaba como muy posible el arribo del mediocampista nacido precisamente en el club de Arroyito y que militó en la primera división (con apenas 16 años) en la temporada 2005/06, cuando jugó 20 partidos y marcó un gol.

Vecchio está en Santos, el mítico equipo brasileño en el que jugaba Pelé, desde fin de junio del año pasado, donde llegó luego de destacarse en Chile (U. Española y Colo Colo) y jugar 11 partidos en Qatar. En el torneo no había tenido grandes actuaciones, aunque siempre fue tenido en cuenta. Es más, sigue jugando y el pasado miércoles marcó su primer gol con la camiseta número 20 del Peixe (recibió en el área, se sacó de encima al arquero y de derecha, casi sin ángulo de disparo, la mandó al fondo del arco a los 61'), en el duelo frente a Chapecoense por el Brasileirao. Y volvió a ser titular en la última fecha (3-0 a Bahía, el domingo).

Igual, Emiliano quería volver a Central. Y parecía que tenía todo arreglado para sumarse al equipo de Paolo Montero. Pero no se dio y el volante salió con todo: "Yo sé que alguien me bajó el pulgar. Estaba todo cerrado según Montero y dirigentes y de la nada se cayó".

Eso fue lo que indicó ayer Vecchio en diálogo con el programa Zapping Sport. Mientras que otras fuentes consultadas por Ovación señalaron que tanto el técnico Paolo Montero como el mánager Mauro Cetto y la dirigencia auriazul no estuvieron convencidos de sumarlo para la presente temporada.

"Nadie de Central me dijo lo que pasó realmente. Yo venía por menos de lo que me pagaba Santos, incluso ya estaba buscando departamento en la ciudad", agregó el jugador.

Su enojo con el capitán auriazul es grande y lo expresó en la mayoría de sus frases, como al decir que "pedí hablar con Ruben y nunca me atendió, sólo me mandó un mensaje". Y fue por más: "Yo que jugué en Central conozco a sus ídolos. Y hoy el club no tiene ídolos. Central es más grande que cualquier jugador y dirigente. No porque conviertas 20 goles ya vas a ser un ídolo", sentenció con estas frases que seguramente serán muy discutidas por muchos hinchas canallas que realmente tienen a Marco como ídolo, tras su regreso al club y la gran campaña que realizó con el equipo del Chacho Coudet en 2016.

También los dardos fueron hacia la dirigencia al manifestar que "hay gente de la comisión actual que por ahí pone piedras en el camino. En todo momento me decían que ya estaba hecho y de un día para el otro me avisaron por mensaje que no se hacía".