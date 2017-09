Ruben dijo que el hincha de Central "se acostumbró a que juguemos bien y por eso exige"

El capitán de Rosario Central , Marco Ruben, reconoció hoy que al equipo "le está faltando fútbol y eso se nota", al tiempo que evaluó también falta "encontrar nuestra forma de juego".

En rueda de prensa este mediodía en Arroyo Seco, Ruben fue consultado sobre cómo estaba viendo al equipo canalla y al respecto indicó que "en cuanto a resultados no es tan malo, el partido con Colón fue difícil y se nos escapó, en Copa Argentina ganamos. Por último empatamos con San Lorenzo, quizá el que más sabor amargo dejó por tener un hombre de más y no crear situaciones".

Embed AHORA | Ruben: "A @Mmartinez_10 siempre le tuvimos confianza, no era su puesto y hoy es de los puntajes más altos, lo esperábamos de él" — Rosario Central (@CARCoficial) 13 de septiembre de 2017



Sobre qué análisis hacía del momento futbolístico canalla indicó que "el análisis es que nos falta, se nota. En lo grupal se nota que nos falta fútbol y encontrar nuestra forma de juego".

"Estamos probando y es un trabajo que no es fácil, espero que pronto con trabajo y mentalidad podamos conseguirlo", agregó.

Embed AHORA | Ruben:"Una de las cosas importantes es poder agarrar la zona de 3/4 de cancha, que nos permita estar conectados y crear situaciones" — Rosario Central (@CARCoficial) 13 de septiembre de 2017



Sobre su situación dijo que "desde lo individual está clarísimo que no estoy en un buen momento, me está costando crear situaciones. Por eso no resigno el sacrificio, la búsqueda y la ayuda para el equipo. Tengo que estar con la cabeza firme y recuperarme".