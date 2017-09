Ruben busca gritar por primera vez ante Boca

Esta noche se producirá el regreso de Marco Ruben a la primera de Central tras la lesión ante Temperley, que no le permitió jugar contra Banfield el domingo pasado. Y en suelo mendocino buscará cortar la sequía goleadora de 631 minutos que arrastra y además anotar su primer gol con la camiseta canalla ante Boca. El último fue uno de los más festejados: la palomita en el parque Independencia.

Y qué mejor ocasión para cortar una racha negativa que el oriundo de Capitán Bermúdez no estaba acostumbrado a tener. Por lo menos desde que regresó a Central en 2015.

Es que Marco lleva 631 minutos sin poder inflar la red rival, en lo que es su peor racha personal en esta etapa con la camiseta auriazul.

Desde aquel gol de cabeza en el clásico el 14 de mayo pasado ya pasaron 136 días. Y si bien estuvo el parate del torneo y Ruben estuvo lesionado sin jugar en las últimas fechas del campeonato pasado, esa cantidad de días sin anotar pesa en el almanaque de cualquier goleador. En total fueron siete partidos sin anotar (Racing, River, dos veces Colón, Riestra por Copa Argentina, San Lorenzo y Temperley).

No es un dato menor que Ruben es el máximo goleador de Central en la historia de la Copa Argentina. En esta competición lleva 7 goles. En la edición 2014/15 anotó de penal ante River (2-0), con Estudiantes (2-1) y de cabeza marcó el gol del triunfo frente a Racing (1-0).

Mientras que en la copa pasada llegó al gol frente a Deportivo Morón (2-0), contra Belgrano (2-0) y le hizo dos a River en la final que el equipo de Coudet perdió 4 a 3 en Córdoba.

Y si esta noche le mete un gol a Boca ingresará en el selecto grupo de jugadores de Central que le hicieron goles a los 5 grandes de Buenos Aires y en el clásico. El delantero ya le hizo 3 goles a River, 4 a Racing, 3 a Independiente, 4 a San Lorenzo y 4 a Newell's; pero todavía no le pudo anotar con la casaca auriazul a Boca y eso que ya jugó ocho veces contra los xeneizes en distintos campeonatos en sus dos etapas en el club de Arroyito.



Datos: Carlos Durhand