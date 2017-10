Ruben afirmó que Central tiene que "hacer un gran partido y cambiar la imagen"

El delantero canalla Marco Ruben, que este fin de semana regresa al primer equipo de Central , aseguró que el deseo del equipo es hacer un "gran partido y cambiar la imagen" que viene mostrando en el campeonato.

El capitán auriazul, quien acarreaba una molestia muscular, aseguró que está recuperado de la dolencia en la parrilla intercostal izquierda y que espera llegar al partido del sábado, a partir de las 14.05, ante Argentinos por la sexta fecha de la Superliga.

"Se vienen partidos importantes y puede venir un momento lindo si nos va bien y muy difícil si nos va mal. Necesitamos ganar. Ahora pensamos ciento por ciento en Argentinos Juniors, para hacer un gran partido, cambiar la imagen y mostrarle a la gente que estamos trabajando", apuntó el atacante canalla en conferencia de prensa.

En ese sentido, dijo que con el director técnico Paolo Montero trabajan para encontrar la mejor versión del equipo. "Queremos encontrar nuestra forma de jugar, esta semana se marcó bien la forma. Hay que llevarla a cabo y creer en eso", apuntó.

Respecto a la lesión que lo marginó de los partidos ante Banfield y San Martín de San Juan por la Superliga, Ruben aseguró que pudo "dejar atrás la molestia" que lo "tuvo mal unos días".

"Ya estoy bien, completé la semana normal. Esta semana no sentí nada de molestia, así que me siento recuperado. No tiene nada que ver el momento, si no estaría bien totalmente no podría estar a disposición para jugar desde el arranque", insistió al ser consultado para saber si ya estaba totalmente recuperado.