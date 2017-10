Rosario se trajo un oro de Chile

Rosario se trae un oro desde Chile. La dupla de tenis conformada por el rosarino Tomás Descarrega y el porteño Sebastián Báez les ganaron la final a los brasileños Mateus Cardoso Alves y Thiago Seyboth Wild.

Pero esa presea dorada no fue la única lograda en la cosecha de ayer por la delegación nacional. La dupla femenina argentina conformada por María Lourdes Carlé y Andrea Farulla también se trajo al país una medalla más de oro.

El partido de los varones se jugó en el court central del Estadio Nacional de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se vienen disputando esta semana en Chile, con los mejores deportistas de 14 países de Latinoamérica en 20 disciplinas.

El triunfo masculino fue en dos sets: 6/3 y 7/5. Y tras este resultado se quedaron con la medalla de plata los brasileños y con la de bronce la dupla colombiana.

Las mujeres no quedaron a la zaga. Carlé y Farulla les ganaron a las colombianas María Osorio y Laura Rico García por 6/3 y 6/1. En esta categoría el tercer lugar fue para Brasil.

La delegación argentina de tenis que representó al país está conformada por Descarrega, Báez, Carlé y Farulla y capitaneada por el ex tenista Eduardo Schwank. La competencia es clasificatoria para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán adelante el próximo año en Buenos Aires.

Descarrega es una de las grandes promesas del tenis argentino. Ganó en el debut de este torneo en singles ante el paraguayo Alan Benítez, pero luego perdió en cuartos de final con el colombiano Nicolás Mejía Tenorio por 6/1 y 6/4. Previo a viajar a Chile actuó de sparring de Facundo Bagnis, quien por estos días se encuentra entrenado en la ciudad.

Otra rosarina que dejó bien parada a la ciudad en los juegos del país trasandino fue la judoca Maitén Yorie, quien con 14 años ganó la medalla plateada en la categoría de 52 a 63 kilogramos.

En tanto, la rosarina Chiara Gutiérrez comienza mañana a competir en canotaje en especialidad C-1 sprint, head to head.